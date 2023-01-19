食物安全｜日本士多啤梨驗出殘餘農藥　加鹽無效殺菌正確清洗3步

台灣食藥署日前公布共5款日本入口士多啤梨，被驗出含殘餘農藥氟尼胺，共約一千公斤需全部銷毀。士多啤梨向來都有農藥殘留的爭議，食用前必需清洗以策安全。坊間流傳不少洗士多啤梨的方法，用鹽、梳打粉浸泡是否就能把細菌、農藥洗掉？

攝影：余曉彤



日本士多啤梨被驗出殘留農藥 部分香港有售

台灣食品藥物管理署於17日公布，10項進口食品未能通過邊境稽查，涉違反農藥等相關規定，其中數項是港人最愛的日本士多啤梨。自2023年1月起，共5款日本出口的士多啤梨被台灣食藥署驗出殘留農藥氟尼胺，包括「福岡縣產」、「福岡縣博多」、「熊本熊香」、「佐賀縣產ichigosan」及「奈良縣產古都華」鮮草莓，共997.4公斤違規商品須退運或銷毀。而部分品牌如「熊本熊香」、「奈良縣產古都華」和「福岡縣產」均在香港有售。

被台食藥署驗出農藥殘留違規的日本進口士多啤梨︰

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骯髒蔬果黑名單7年霸 洗蔬果切忌浸

根據美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce），士多啤梨已在「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）中稱霸7年，驗出至少有兩種或多種農藥殘留檢測呈陽性，成「毒」果之最。

對於正確清洗士多啤梨的方法眾說紛紜，有指加鹽、加醋或加梳打粉浸泡有殺滅細菌功效。事實上，由2017年首季起，食物安全中心不再建議用浸泡方式清洗鮮蔬果，因浸泡只是讓細菌、農藥在盆水中漂浮，即使多次浸洗細菌依然殘留在表面。同時，亦不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等來清洗蔬果。

士多啤梨已在EWG的Dirty Dozen名單中稱霸7年，驗出至少有兩種或多種農藥殘留檢測呈陽性。（VCG）

士多啤梨要沖洗 鹽水梳打粉沒殺菌功效

饒家棟醫學博士曾在電視節目中教授正確清洗士多啤梨的方法，他指水果在流動的清水下徹底沖洗及搓揉表面便可，主要是利用流水的沖力和雙手的摩擦力已能夠將細菌、農藥帶走。表面凹凸不平的水果如士多啤梨，在適當的情況下，可用清潔的刷子，把表面和縫隙間的污垢及污染物（如除害劑殘餘）去除。他提醒清洗任何水果前，必需確保雙手已徹底清潔乾淨，不然也是徒勞無功。

食安中心於2017年起不再建議用浸泡方式清洗鮮蔬果，應在流動的清水下徹底沖洗水果。（GettyImages）

請按圖看正確清洗士多啤梨步驟及注意事項：

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熱水洗生果 更易被細菌農藥污染？

饒醫生補充，美國食品藥品監督管理局曾建議利用鹽水或梳打粉清洗蔬果，只限於把蟲子從中逼出，當中並沒有殺菌之效，還是在流動的水沖洗方為上策。另外，一般新鮮蔬果利用自來水沖洗便可，假如利用熱水沖洗（如蘋果）會令生果外表、根部擴張，令細菌和農藥更大機會進入果肉。

在適當的情況下，可用清潔的刷子，把表面和縫隙間的污垢及污染物（如除害劑殘餘）去除。

資料來源：台灣食品藥物管理署/食物安全中心/YouTube@TVB USA Official