大廚秘技｜金銀蛋莧菜不變黑1招酒家做法　鑑別鮮嫩莧菜1聽就知？

莧菜夏天為當造期，由5月起至8月都會見到莧菜的蹤影。不少人都會在家中煮金銀蛋莧菜，但往往不是過老，就是煮出來欠缺酒家的味道，今次由大廚教大家從揀菜入手，以及煮金銀蛋莧菜的竅門。

攝影：黃偉麟



莧菜保質期短 易變質難保存

莧菜為夏天菜，收成期較快，如果沒有捉緊時間採收，莧菜很快就會變老。同時保質期也短，不出幾天就會變壞，是一種較難保存的蔬菜，所以，不少酒家會改用白菜，弄成金銀蛋白菜，來取代這種較難處理的莧菜。

莧菜為夏天菜，不出幾天就會變壞，是一種較難保存的蔬菜。（資料圖片）

莧菜6月最幼嫩 測試新唔新鮮一聽就知？

退休大廚黃永勝師傅指，莧菜的當造期為5月至8月，6月就是最幼嫩的時候，8月質素就開始下降，開始變老，而金銀蛋莧菜，只能用青莧菜，因為紅莧菜會比較粗糙，只適合用來煲湯。揀莧菜有1個竅門，就是嘗試拗斷莧菜的莖部，如果發出響亮卜一聲，就代表莧菜非常新鮮。如果拗不斷，則代表比較老，建議用作滾湯。

大廚教揀莧菜要拗斷莧菜的莖部，發出響亮卜一聲，就代表莧菜非常新鮮。（攝影：黃偉麟）

揀莧菜有1個竅門，就是嘗試拗斷莧菜的莖部，如果發出響亮卜一聲，就代表莧菜非常新鮮。 黃永勝師傅

皮蛋或鹹蛋不建議用流心

黃永勝師傅指，想再莧菜煮出來再幼嫩一點，可以把莧菜平均分成3個部分，最底根部的1個部分，可以完全去掉，只保留頂部分及中間的部分，便可以得出一段莖及一段菜遠來烹。而皮蛋及鹹蛋也不建議用流心，因為會比較難處理。最後，酒家做法是要用雞湯或上湯來餵煮莧菜，才可以提升整道菜的層次。

只保留頂部分及中間的部分，便可以得出一段莖及一段菜遠來烹。（攝影：黃偉麟）

莧菜根部比較老，可以全部去掉。（攝影：黃偉麟）

倒入雞湯150毫升及水150毫升，大火煮滾放入2粒蒜頭及莧菜。（攝影：黃偉麟）

煮莧菜的湯汁，不能再用，因為湯汁會變黑。（攝影：黃偉麟）

加入雞湯、鹹蛋粒及皮蛋粒煮滾，及後關火加入鹹蛋白，並慢慢推成絲狀。（攝影：黃偉麟）

金銀蛋莧菜食譜

金銀蛋莧菜（浸/Soak）

4人分量 1級難度 10分鐘



材料：

莧菜500克

蒜頭6粒

鹹蛋1隻

皮蛋2隻

雞湯300毫升

水150毫升

白飯3碗

糖半茶匙

胡椒粉少許



做法：

1.蒜頭6粒先用油炸至金黃色，備用。

2.皮蛋去殻切粒，鹹蛋去殻，蛋黃切粒，蛋白留起備用。

3.倒入雞湯150毫升及水150毫升，大火煮滾放入2粒蒜頭及莧菜。

4.莧菜煮約5分鐘後，拿起備用，湯汁全部倒掉。

5.大火下150毫升雞湯、炸蒜頭、鹹蛋粒、皮蛋粒，待鹹蛋煮至變色便可關火。

6.倒入鹹蛋白，開慢火推成絲狀，再倒上莧菜面即成。



不失敗貼士：

~嘗試拗斷莧菜的莖部，能拗斷代表非常新鮮。

~莧菜平均分成3個部分，只保留頂部分及中間的部分。

~皮蛋及鹹蛋不建議用流心，會很難切成粒狀。

~煮莧菜的湯汁，不能再用，因為湯汁會變黑。

~鹹蛋白推成絲狀，必須關火慢慢推，否則會結成一塊。



退休大廚黃永勝師傅教大家金銀蛋莧菜的酒家做法（受訪者提供）

金銀蛋莧菜不變黑竅門超簡單酒家做法。（攝影：黃偉麟）

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