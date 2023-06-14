夜間高血壓｜中風心肌梗塞風險增3倍！夜間血壓6症狀10食物助改善

長期夜間血壓高會導致心臟、腦部及腎臟等重要器官衰竭，根據研究報告指出，夜間高血壓會增加3倍患腦中風或心肌梗塞而引發死亡的風險，而患上失智症的風險亦是正常人的1.64倍。



夜間血壓較日間低10%至20%

正常人晚上的血壓會較日間低10%至20%，因為日間生理時鐘的調節以及自律神經的作用，人體會處於交感神經優位的狀態，到了晚上，負責放鬆的副交感神經才會發生作用，此時緊繃的血管會開始舒張，血壓就會有所降低。

增腦中風、心肌梗塞引致死亡風險3倍

根據瑞典烏普薩拉大學刊登在2019年的《Hypertension》期刊，針對1000名瑞典男性所做的研究，並觀察他們的夜間血壓與失智症的關係，從24年的數據中發現，夜間血壓較高的人，會增加3倍患腦中風或心肌梗塞而引發死亡的風險，而患失智症的風險是正常人的1.64倍。美國肯塔基州立大學公衛學院長Donna Arnett指，高血壓會導致流到大腦的血液不足，造成慢性傷害，加速認知退化及提高失智風險。

按下圖看夜間高血壓的6大症狀：

+ 3

夜間高血壓的6大症狀：

1）夜間測出血壓高於125/80

2）夜間血壓下降幅度不顯著，甚至不降反升

3）早上起來沒精神，而且感到頭暈乏力

4）半夜易醒，醒來後就睡不著或是還沒到起床時間就醒來

5）睡覺會打鼾

6）50歲起，半夜起床小便多於2次



夜間高血壓的風險不容忽視。（網上圖片）

怎樣紓緩夜間高血壓問題：

1）戒煙～吸煙會使血壓升高，並增加患心臟病、中風和其他疾病的風險。

2）多做運動～每周至少進行2.5小時中等強度運動。

3）優質睡眠～缺乏優質睡眠會導致高血壓、心臟病和中風。

4）避免飲酒～過量飲酒會增加血壓。

5）良好的飲食習慣～進食富含鎂、蛋白質、纖維、鈣和鉀，低鈉的飲食，及進食以下的10種降血壓食物。



按下圖對高血壓患者有益的10大食物！

+ 20

血壓級別比較：

圖片來源：亞洲糖尿病基金會

夜間高血壓更易引發腦梗塞？ 夜間身體會自然地放鬆血管來休息，所以血壓應該...... 夜間高血壓的症狀有？ 日間量測的血壓不高，夜間測出血壓高於......

參考資料：MedicalNewsToday／早安健康