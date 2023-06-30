裝修黑店｜60萬裝修慘不忍睹！櫥櫃料劣不平電掣歪　保質素靠3招

裝修工程想避免不必要的麻煩，業主的參與度亦非常重要。近日有網民在Facebook群組《黑心裝修 ‧ 消息發佈群》大踢爆，表示以前任職的裝修工程公司以「天價」接單，但以低價外判給未滿師的「師傅」，導致裝修質素非常參差，多名前員工更遭欠薪，因此決定大踢爆公開前僱主的惡行，希望能夠警惕各位準業主，避免遇上無良裝修公司，同時提醒要好好監督裝修工程。



該名前員工曾在真ＸＸ裝修工程公司任職，但自去年8月開始，他與多名員工遭欠薪，老闆卻不斷以藉口拖延，甚至把各前員工踢出群組並封鎖。員工們眼見追討欠薪近10個月無果，決定公開事件，以免有更加多客人或師傅受害。

60萬裝修工程 櫥櫃面板不平電掣歪斜

前員工在留言中提到，裝修工程公司經常以「天價」接下裝修工程，卻以低價外判給未滿師或經驗不足的「師傅」，並指客人往往會因為趕入伙而妥協。不過，他亦指出曾經有客人花費近$60萬裝修，但裝修成果未如理想，廚房櫥櫃板材選料不當、櫥櫃面板高低不平、櫥櫃喉管切割位置亦非常參差，客人更因而與裝修公司發生爭執。前員工表示這種情況常見，而每次都要他執手尾，直斥公司為賺錢選低質建材和工人的行為非常離譜。

按圖即看裝修公司的裝修成果：

裝修公司偷工減料得過且過 全因無人監督？

此外，前員工亦貼出多張裝修工程進行中的圖片，力數工程公司負責人「唔落場做、唔睇場」，無人監督裝修過程才令外判工人得過且過、偷工減料。從圖片所見，地板瓦磚歪斜、高低不平；牆邊油漆尔齊；訂製傢俬量度出錯、天花油漆不均勻、油漆飛濺玷汙磚牆。前員工希望能夠藉此警惕各位準業主。

按圖即看裝修工程狀況：

業主不能置身事外 3方法保障裝修質素

業主在裝修工程中的角色非常重要，除了聘請設計或裝修公司進行裝修之外，業主亦應掌握施工流程、進度、細節，與裝修公司保持良好溝通，才能保證裝修效果符合預期。

１ 定期進行監工、驗收

有業主會對設計或裝修公司百分百信任，裝修工程一旦展開便交由設計師或裝修判頭全權負責。不過，如果沒有進行監工，一些裝修工人或會偷工減料、偷懶、疏忽。輕則出現質量問題，嚴重則有機會危及安全，因此監工的角色非常重要。

某些設計公司會包辦監督工程和驗收各項工程進度。如業主沒有聘請室內設計師，自己沒有相關知識，則可聘請裝修工程監督師進行監工。聘請具備裝修相關專業知識的監工，能夠發現一般人容易忽略的問題，例如水管鋪設和電線鋪設等，而工程監督師則會全程監工，進行驗收勘察工作，便可避免偷工減料、誤拆主力牆、做漏防水等常見問題。

監工的角色非常重要，能避免裝修工人出現偷工減料、疏忽等問題。（iStock）

２ 有問題立即提出 保持密切溝通

常見的裝修流程分為清拆、水電、泥水、木工、油漆、雜項、驗收、執漏等8個階段，每個工序稍有出錯便會影響工程質素、施工效果，因此業主如發現在該工序進行期間有任何問題或改動，應該立即提出，才能及早進行更改，不會影響日後施工。

要避免工程進度落後、工程出錯，業主亦應與裝修師傅進行良好溝通，詳盡交待清楚要求和想法，才能避免因誤會或期望落差而導致裝修「爛尾」。

業主應與裝修師傅進行良好溝通，如發現任何問題應立即提出（iStock）

３ 自主選購主材 包「底料」不包「面料」

市面上的裝修工程大致分為「連工包料」和「包『底料』不包『面料』」兩種做法。「底料」指水喉、電線、英泥、防水料、批灰料等施工物料；「面料」則指地板、瓷磚、潔具、電掣面、五金等主要建材。

連工包料的最大好處，是業主可以「煩少樣」，但亦只能在有限的款式作選擇，過程中亦有機會遇上偷工減料、以次充好、報大數等問題。不包「面料」的做法雖然需要業主「做功課」，但是對於建材的選擇會有更大自由度，能夠把握預算、質量，工程質素亦相對有保障，便可避免裝修中伏。