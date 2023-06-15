士多啤梨功效｜抗感冒愈甜愈強靠睇1個特徵　這部位維他命C最多

士多啤梨營養豐富不少人都知，原來預防感冒的功效都一流。J2節目《日常生活長知識》就提到如何選擇抗感冒最強的士多啤梨。節目中，東京大學附屬醫院醫生伊藤明子指出，每逢轉季身體都容易出現小毛病，這時候就要多吃一點士多啤梨。



東京大學附屬醫院醫生伊藤明子推介大家多吃士多啤梨，有助增抵抗力。(J2節目《日常生活長知識》影片截圖)

多吃士多啤梨防感冒？

士多啤梨的維他命C含量比檸檬還要多！維他命C對於免疫系統運作很重要。除了維他命C，伊藤醫生表示，士多啤梨還含有豐富的花色素苷，是一種抗氧化能力相當高的物質，是護膚抗老的好幫手。而花色素苷和維他命C一起吸收的話，抗氧化能力會進一步提升，所以士多啤梨預防感冒的功效相當好。

士多啤梨的維他命C含量比檸檬更多。(J2節目《日常生活長知識》影片截圖)

怎樣的士多啤梨功效最好？

要預防感冒，士多啤梨夠甜很重要，伊藤醫生指，盡可能選擇完全成熟、甜度較高的，因為維他命C和花色素苷在甜的士多啤梨中含量較高。究竟如何找出最甜的士多啤梨？日本著名士多啤梨產地栃木縣果農黑子先生給出一個出人意表的貼士：椗下方有裂痕，就代表甜！（請按下圖👇👇👇）

士多啤梨維他命C最多的地方 大家常去掉！

因為士多啤梨成長時果實會膨脹，脹至一定程度便轉為長長，到長得太長時椗下方會裂開，因為它長至最大還不斷被注入營養，裏面營養爆棚，所以超甜。不過我們大部分人的慣常食法，竟然浪費了士多啤梨的豐富營養。

我們吃士多啤梨很多時只吃下部，因為覺得那裏最甜，留下連着椗的部分不吃。但原來椗下白色的地方維他命C的含量卻極為豐富，因為士多啤梨生長時，營養是由莖傳至椗，再由椗傳送至果實，所以椗的下方，是傳送維他命的樞紐，聚集了豐富的營養，大家以後別再浪費了。

這樣吃是浪費了最有營養的部分。(J2節目《日常生活長知識》影片截圖)

果農獨門食譜：士多啤梨醋

果農黑子更推介了他們的農家自創士多啤梨食譮，將新鮮士多啤梨製成美味的士多啤梨醋，因為醋本身有抗菌和抗病毒效果，製成果醋，能提升預防感冒效果，更可延長士多啤梨的保存期。黑子太太真菜為大家示範製法。（請按下圖👇👇👇）

1.用有蓋容器放入士多啤梨

2.加入等份的糖和醋

3.冚蓋搖勻

4.放置兩天就完成。可保存一個月。



士多啤梨醋不但可直接飲用，亦可配牛奶和梳打水等，美味可口。黑子太太建議，用便宜的士多啤梨製作便可。

資料來源：《日常生活長知識》＠J2