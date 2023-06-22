大廚秘技｜芝士焗龍蝦配煎米粉零失敗做法！大廚教你米粉香脆竅門
撰文：黃偉麟
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芝士焗龍蝦來來去去都是配上伊麵底，甚至配上飽肚的烏冬底。芝士濃郁的口感，再配上伊麵或烏冬，吃一口便讓人飽飽滯滯，今次大廚教大家換上煎米粉，不但可大減油膩口感，卡路里更大減一半以上。
攝影：黃偉麟
龍蝦切件烹煮不用放尿，龍蝦先放進雪櫃3小時以上凍暈，之後用一把廚剪也可以切件，切件視乎龍蝦的大小，普遍重量約1斤的龍蝦，可以龍部一分為二，之後肉身開邊，再分成六件。切好後要進行走油步驟，先在龍蝦上拍上少許生粉，用約2湯匙油，以半煎炸的方式煮至7成熟。
煎米粉香脆 要細火慢煎
煎米粉香脆有3個竅門，首先米粉用熱水浸散瀝乾，不建議開火烹煮米粉，否則會較腍身，要盡量瀝乾所有水份。用炸龍蝦的油起鑊，將米粉盡量壓平，如果分量較多要分幾次煎，慢火把米粉一邊煎至定形，再轉煎另一面，直至米粉呈現金黃色及散發米香，過程約8至10分鐘。
芝士龍蝦汁 材料非常簡單
先用牛油爆香乾蔥頭及蒜蓉，再下雞湯，芝士要用上2種，分別是莫蘇里拉芝士及車打芝士，再龍蝦回鑊，煮至收汁即成。食的時候，才把龍蝦及芝士汁倒上米粉，便可保持米粉的香脆口應。
芝士焗龍蝦配煎米粉（炸/fly）
4人分量 2級難度 15分鐘
材料：
龍蝦2隻
橄欖油2湯匙
牛油20克
乾蔥頭2粒
蒜蓉少許
鹽半茶匙
糖半茶匙
莫蘇里拉芝士3片
車打芝士2片
雞湯200豪升
做法：
1.龍蝦洗淨切件再撈上生粉，再把龍蝦走油。
2.米粉用熱水浸軟瀝乾水分，再用慢火煎至兩面金黃色。
3.熱鑊熱油爆香乾蔥碎及蒜蓉，再下雞湯及芝士，龍蝦回鑊。
4.芝士汁煮至收汁，連同龍蝦倒在米粉上，灑上蔥花即成。
不失敗貼士：
~龍蝦放雪櫃3小時凍暈，會較容易切件。
~米粉用熱水浸散，不要開火煮，否則會過腍。
~煎米粉前確保瀝乾水分，要有耐性慢火煎至2面金黃。
~芝士用上莫蘇里拉及車打芝士，味道會更香濃。
~食的時候才把龍蝦及芝士汁倒上米粉，可保持米粉脆口。