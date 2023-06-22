大廚秘技｜芝士焗龍蝦配煎米粉零失敗做法！大廚教你米粉香脆竅門

芝士焗龍蝦來來去去都是配上伊麵底，甚至配上飽肚的烏冬底。芝士濃郁的口感，再配上伊麵或烏冬，吃一口便讓人飽飽滯滯，今次大廚教大家換上煎米粉，不但可大減油膩口感，卡路里更大減一半以上。

攝影：黃偉麟



龍蝦切件烹煮不用放尿，龍蝦先放進雪櫃3小時以上凍暈，之後用一把廚剪也可以切件，切件視乎龍蝦的大小，普遍重量約1斤的龍蝦，可以龍部一分為二，之後肉身開邊，再分成六件。切好後要進行走油步驟，先在龍蝦上拍上少許生粉，用約2湯匙油，以半煎炸的方式煮至7成熟。

先在龍蝦上拍上少許生粉，用約2湯匙油，以半煎炸的方式煮至7成熟。（攝影：黃偉麟）

煎米粉香脆 要細火慢煎

煎米粉香脆有3個竅門，首先米粉用熱水浸散瀝乾，不建議開火烹煮米粉，否則會較腍身，要盡量瀝乾所有水份。用炸龍蝦的油起鑊，將米粉盡量壓平，如果分量較多要分幾次煎，慢火把米粉一邊煎至定形，再轉煎另一面，直至米粉呈現金黃色及散發米香，過程約8至10分鐘。

慢火把米粉一邊煎至定形，再轉煎另一面，直至米粉呈現金黃色。（攝影：黃偉麟）

慢火煎至2面金黃色。（攝影：黃偉麟）

芝士龍蝦汁 材料非常簡單

先用牛油爆香乾蔥頭及蒜蓉，再下雞湯，芝士要用上2種，分別是莫蘇里拉芝士及車打芝士，再龍蝦回鑊，煮至收汁即成。食的時候，才把龍蝦及芝士汁倒上米粉，便可保持米粉的香脆口應。

先用牛油爆香乾蔥頭及蒜蓉，再下雞湯。（攝影：黃偉麟）

龍蝦回鑊，煮至收汁即成。（攝影：黃偉麟）

芝士焗龍蝦配煎米粉食譜

芝士焗龍蝦配煎米粉（炸/fly）

4人分量 2級難度 15分鐘



材料：

龍蝦2隻

橄欖油2湯匙

牛油20克

乾蔥頭2粒

蒜蓉少許

鹽半茶匙

糖半茶匙

莫蘇里拉芝士3片

車打芝士2片

雞湯200豪升



做法：

1.龍蝦洗淨切件再撈上生粉，再把龍蝦走油。

2.米粉用熱水浸軟瀝乾水分，再用慢火煎至兩面金黃色。

3.熱鑊熱油爆香乾蔥碎及蒜蓉，再下雞湯及芝士，龍蝦回鑊。

4.芝士汁煮至收汁，連同龍蝦倒在米粉上，灑上蔥花即成。



不失敗貼士：

~龍蝦放雪櫃3小時凍暈，會較容易切件。

~米粉用熱水浸散，不要開火煮，否則會過腍。

~煎米粉前確保瀝乾水分，要有耐性慢火煎至2面金黃。

~芝士用上莫蘇里拉及車打芝士，味道會更香濃。

~食的時候才把龍蝦及芝士汁倒上米粉，可保持米粉脆口。



食的時候才把龍蝦及芝士汁倒上米粉，可保持米粉脆口。（攝影：黃偉麟）

芝士焗龍蝦配煎米粉，製作方法非常簡單。（攝影：黃偉麟）