飲水貼士｜長者每日8杯水可能過多？營養師：蔬果水分高不能忽視

每日8杯水，是上世紀科學家提出的定律。由於人體養分及氧氣輸送、排毒及代謝反應，都需要足夠的水分來運作。但是，不少食物及水果都含有大量水分，每日堅持飲8杯水這個定律是否已經過時？



上世紀由科學家提出的定律，就是人每日要飲8杯水。(資料圖片)

飲水助維持體溫 調節新陳代謝除廢物

1945年由美國國家研究委員會食品和營養委員會建議，成年人每日要飲用2公升水（即8杯水）。水是一種高效的營養素，在保持我們的健康方面發揮極大作用，水可以幫助我們維持正常體溫、調節細胞新陳代謝、運送身體所需的營養並清除體內的廢物。飲水更可減少腎結石的形成，以及減低膀胱受感染的機會。

8杯水建議飲用時間：

第1杯：早上起床

第2杯：早上09：00

第3杯：早上11：30

第4杯：中午13：00

第5杯：下午15：30

第6杯：下午17：30

第7杯：下午19：00

第8杯：下午21：00



8杯水是指總攝入量 部分人不需要

每日飲8杯水指的是總攝入量，美國營養師Janet Helm指是包括食物中的水分，如牛奶、果汁、咖啡和茶等其他飲品中的水分，經常被誤解為人們應該每天要飲8杯水。而美國佐治亞州立大學名譽營養學教授Christine Rosenbloom則認為，對部分人來說，毋須每天飲用8杯水。隨年齡增長，保持充足的水分會變得困難，因為我們的腎臟不能像年輕時的狀態。而且身高、體重、活動量、環境氣候，以及整體的健康狀況，也會影響我們對水分的要求。

食物中的水分也不容忽視

根據美國亞特蘭大註冊營養師Carolyn O'Neil指，我們每日大約有20%水分是來自食物。當中，水果和蔬菜的水分含量高，進食可以增加水的攝入量。

按下圖看各種食物的水分含量：

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不同食物的水分含量

1）含90－99％水份的食物

西瓜、哈密瓜、士多啤梨、番茄、蘑菇、生菜、椰菜、菠菜及黃瓜。



2）含80－89％水份的食物

乳酪、葡萄、橙、蘋果、梨、菠蘿、紅蘿蔔及西蘭花



3）含70－79％水份的食物

香蕉、牛油果、芝士、薯仔及粟米



4）含60－69％水份的食物

雪糕、豆類、意粉、三文魚、雞肉



飲過量的水會有什麼問題？

當人飲用過量的水，便會稀釋血液中的鈉含量，這種症狀被稱為低鈉血症。低鈉血症會導致身體的所有細胞和器官通過滲透過程膨脹，因為大腦膨脹得太快，以至於將腦幹推出顱骨，並會危及生命。大多數人很少會因為飲水過量而死，但過多的水會導致不少輕微疾病，例如尿液可能回流到輸尿管和對腎臟造成影響。

長者同樣需要8杯水定律？

如果要堅持每天喝8杯水，其實也沒問題。但無法達到也無需擔心。因為茶、咖啡、日常飲品、以及水分含量高的水果和蔬菜，都能為我們身體帶來所需的水分。普遍對長者而言，一天只需6杯水，即1.5公升左右便足夠，原因是長者大多同時患有心臟或腎臟疾病，過量的水容易導致水腫或腳腫。

參考資料：U.S.NEWS／NDTV