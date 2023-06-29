痛風飲食｜突發痛風寸步難行！5飲食原則助改善4類食物即時降尿酸

痛風是一種急性的關節發炎，症狀包括關節紅腫及疼痛，主要原因是尿酸的結晶堆積在關節上，發作時會非常疼痛，並持續數天甚至兩周。究竟進食什麼可以預防痛風？



高尿酸成因

我們在日常飲食中，進食一些高嘌呤的食物，這些嘌呤在我們體內經過新陳代謝後，會變成尿酸。尿酸是嘌呤的代謝物，愈常攝取高嘌呤食物，體內合成為尿酸愈多，當尿酸值愈高、沉積於體內的時間愈久，就愈容易引發痛風。

不要以為不痛就沒有痛風，可能只是未有發作，尿酸過高所產生的結晶，會沉積在關節上，待天氣變化或血液循環變差時，痛風就會出現。長者新陳代謝變慢，體內會產生過量的尿酸，再加上不當的飲食，也容易誘發痛風。

高嘌呤食物一覽（網上圖片）

痛風4大高危族群

有痛風病史、成年男性、40歲以上等，都是痛風的潛在族群，建議從生活飲食著手，降低血中尿酸。若有高尿酸血症，要配合醫師指示服用降尿酸藥物，並定期檢查血中尿酸值。減少海鮮、內臟等高嘌呤食物，避免攝取過多蛋白與脂肪；多喝水也能增加尿酸排出。另外，肥胖身材會阻礙尿酸代謝，建議維持運動習慣。

按下圖看6大飲食原則預防痛風：

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預防痛風5大飲食原則

1）少吃高嘌呤食物

要減少食用高嘌呤食物，如烹煮的肉汁、海鮮（特別是貝殼類海產）及內臟、酒精、酵母粉或雞精等。

2）維持理想體重

維持理想體重，把身體質量指數（BMI）維持在18.5至24之間，能降低患13種癌症風險，並延長壽命及促進健康，但在痛風急性發作期不宜減重。

3）攝取適量蛋白質

痛風患者飲食中分解所產生的尿酸，比率會高於正常人，並且不易將尿酸排出，因此，要避免攝取過多的蛋白質，每日以體重每公斤1克為宜。

4）少吃高脂食物

高脂食物會抑制尿酸排泄，並促進痛風發作，因此應避免煎炸及油酥等高脂食物，多選用蒸、烚或炒的烹調方式。

5）多喝水及避免喝酒

每天至少飲2公升水，可助尿酸排泄，並預防腎結石。宜減少飲酒，因為酒精會加速尿酸生成，並促使痛風發作。

按下圖看哪4類食物中和尿酸：

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4類食物中和尿酸

1）芹菜

芹菜富含鉀，有消除水腫的功效，其中鹼性的成分能夠有效中和體內濃度高的尿酸。

2）苦瓜

苦瓜是低嘌呤、低脂肪的食物，苦瓜富含鉀與維他命C，更含有獨特的生物鹼物質，能夠加速尿酸排泄，有消腫退熱效果。

3）冬瓜

冬瓜同樣是低嘌呤低脂肪食物，含水量卻是所有蔬菜裡最高的，食冬瓜能增加人體排出尿酸的速度，還能降壓和消腫。

4）粟米

粟米能降低膽固醇，且對痛風、高血壓也有一定的治療作用。粟米含豐富膳食纖維，加上熱量不高，非常適合痛風與相關併發症的患者。

參考資料：元氣網／香港衛生署