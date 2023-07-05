長壽凍齡｜哈佛專家5秘訣逆齡10年　檸檬水幾時飲？1項容祖兒都跟

凍齡、逆齡原來不是沒可能！只要改變一點日常習慣可讓你年輕10歲！近日，哈佛醫學院生物學家兼抗衰老研究學者辛克雷（David Sinclair）在美國新聞媒體《Business Insider》中受訪時表示，自己過去10年嘗試改變固有的生活習慣，減緩身體老化的程度，其後發現自己的生理年齡一直在降低，究竟是什麼方法可以延緩衰老，保持年輕？



5個小習慣 愈活愈年輕

現年54歲的辛克雷，生理年齡比實際年齡要年輕10歲，皆因過往10年他除了跟循以植物為基礎的飲食、進行間歇性斷食、滴酒不沾外，亦一直堅持5個健康生活小習慣，令自己成功「逆齡」。

１ 早上喝檸檬水

很多人視檸檬為「養生減肥聖品」，因為檸檬富含維他命C，有抗老化、降膽固醇、促進鈣質吸收、預防腎結石等功效。至於辛克雷則習慣在早上喝檸檬水，為身體補充水分、加速新陳代謝。

不過檸檬水有傷害牙齒的致命缺點，檸檬水中的酸性物質會讓牙齒變黃、腐蝕牙齒琺瑯質。因此，喝檸檬水時應避免太過用力「篤」檸檬、應用吸管喝、喝完後不要立刻刷牙，以降低對牙齒的傷害。

２ 吃含有多酚的乳酪

辛克雷亦表示，他從15年前開始，一直透過吃乳酪攝取所有多酚（Polyphenol）。多酚能夠抑制癌細胞的增生、保養肌膚，搭配維他命C和維他命E，具增加抗氧化功效。除了乳酪以外，在紅酒、綠茶、蔬果中亦含有多酚。

按圖即看辛克雷的5個生活小習慣：

３ 喝綠茶

由於綠茶的茶多酚類物質含量偏高，空腹飲用容易引起腸胃不適。加上綠茶含有咖啡因，中午過後應少喝茶以免影響睡眠。歐盟則建議，成人每天攝取量應以800毫克兒茶素為上限，每天不宜飲用超過 3.5公升綠茶。

４ 用椰子油漱口

辛克雷在報道中亦說，他會用稱為「油拔法」的方式，以椰子油漱口保健，改善口腔的微生物群。由於晚上睡覺時，口腔會積聚很多細菌，因此早上以椰子油漱口，可利用油附著性高的特性，讓口腔細菌容易被帶走，達到消除口腔細菌和排毒功效，不少明星藝人（例如：容祖兒、鄭秀文）亦有仿效。不過，目前沒有大規模科學研究支持這種說法。

５ 站著工作

辛克雷在哈佛的辦公室和家裡各放了一台站立工作枱（Standing Desk）工作。英國萊斯特大學的糖尿病研究小組曾發表研究，指出每日坐着的時間愈長，血糖及血脂水平均會愈高，增加糖尿病風險，站立可以幫助燃燒更多卡路里，改善葡萄糖代謝和肌肉收縮以改善血液循環，減低患上心血管疾病風險。

雖然站著辦公好處多，不過長時間站立會對腰部和雙腳造成負擔，容易引起腰痛、足底筋膜炎、靜脈曲張等問題。 最理想的方法是一天工作8小時當中，站4小時；坐4小時，規律變換姿勢。

參考資料：Business Insider、Medicine Net