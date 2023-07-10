裝修保險｜裝修被鄰居投訴飯廳牆裂要賠！買保險3須知50年樓唔受?

裝修第三者保險有甚麼用處？近日有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示新居剛開始裝修，涉及拆除客廁、全屋油漆翻新工程。惟兩星期後，事主接到鄰居投訴，鄰居指單位相連的飯廳牆身出現一條由天花到地腳線的裂痕，著事主賠償，惟事主認為師傅只在牆壁拆除牆紙，拆除客廁的工程亦與涉事牆壁有距離，未知是否屬自己責任，詢問網友處理方法。究竟裝修第三者保險有甚麼用處？裝修時意外破壞廚房喉管、不小心鑽穿隔離屋的牆壁等又屬於保障範圍嗎？



左方黃圈為事主的打拆範圍，中間黃綠圈為鄰居出現裂痕的相連牆壁。（家居裝修設計分享Group＠Facebook群組）

事主未知應否賠償 網民意見兩極

網友表示自己裝修時，樓下單位投訴工程使其單位天花出現裂痕，最後只好請裝修師傅到樓下住戶稍微修補油漆，亦有不少網民同意「私了」，指請師傅到隔壁單位修補油漆便可，無謂影響鄰里關係。不過，有網友則不同意私下解決的做法，指「你幫佢整得A，好快又有B要你整」，建議事主應請涉事單位聘請公證行證明，再請保險公司作出賠償。

按圖即看網民留言：

裝修保險３分類 切勿自行承認責任

裝修保險主要分為3類，分別為第三者責任保障、工程物料保障、僱員補償保障。僱員補償保障為法例規定必須由資方為其員工購買，而第三者責任保障和工程物料保障則為自願性質，不過亦有物業管理公司規定，業主必須購買上述兩項保險才可展開裝修工程。

第三者責任保險主要保障於裝修期間因疏忽而引致第三者身體傷亡及財物損失、或大廈公共地方損毀的法律責任與賠償。一般而言，保險公司並不建議投保人在未經保險公司或公證行同意下承認責任或進行賠償，應將所有文件和證據交于保險公司進行處理。

只要業主有購買「第三者保險」，保險公司就會負擔這些意外的賠償、訴訟費。（Pixabay）

第三者保險３大注意事項 舊樓不受保？

1 保障內容

一般而言，第三者保險會保障在單位內的裝修工程。例如裝修時意外破壞廚房喉管、不小心鑽穿隔離屋的牆壁等，都屬保障範圍。

不過，搭棚及外牆工程則不屬於受保範圍內，若裝修須進行更換鋁窗、冷氣機、外牆喉管等需要搭棚的工程，則須額外加購有關棚架的保障。此外，報價單以外的工程亦同樣不會被納入保障範圍，由於保費是根據報價單所列出的裝修內容而定，因此保險公司有權拒絕賠償任何不在報價單上的工程。

值得留意的是，部分保險公司對於投保大廈的樓齡有限制，一般只會承保30至50年以下的樓宇。由於舊樓潛在很多結構問題，有機會被裝修工程影響，增加索償機會。不過，即使投保大廈超過樓齡限制，保險公司亦有可能受保，惟保費和自負額會相對較高。

2 投保金額

保障金額一般受工程額、工程風險、保障範圍而決定投保額。「第三者保險」的保障金額一般是HK$500萬至HK$3,000萬，而保費則HK$1000至HK$7,000不等。

不過，不少保險公司都會建議投保人購買較大保額的第三者保險。因為如果牽涉大廈其他地方、其他業主，賠償金額亦會更大，如保障額不足，將對業主構成巨大壓力及金錢損失。

３ 保險受保期

一般保單都會根據實際工程期而訂立保險期，所謂「工程期」，則指在此期間進行的裝修工程才有保障。因此如果工程有延誤，須通知保險公司延長受保期，並支付額外保費。受保期一般最長可以承保12個月。

有保險公司亦會提供「保養期」保障，指保障工程完結後3個月內的執漏工程時有可能出現的意外，但不包括自然損毀、生鏽、發霉等非工程引起的問題。如沒有保養期，在工程完成收樓後有任何問題就不會受保。