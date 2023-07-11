梳打水日日當水飲｜助減肥或骨質疏鬆？營養師指1大關鍵3類人不宜

梳打水可以當水飲？近日有網民於連登討論區以「大家鍾意飲有氣定冇氣嘅水？」為題發起投票，表示自從十多年前中學畢業去英國旅行，初嚐梳打水後便「完全返唔到轉頭」。這幾年更是完全以梳打水取代普通水，家裡連水煲都沒有。不過就有網民回覆指長期飲用梳打水對人體有害？



初嚐梳打水返唔到轉頭 以梳打水取代普通水

該樓主提到，他從小習慣飲用普通水，惟感覺「飲完等於冇飲」，不知道自己實際上喝了甚麼。直到在英國旅行時在超市購入梳打水，發現喝下時感覺像喝汽水，加上有味道，令他一試愛上。他認為梳打水是無卡路里的健康飲品，因此近幾年已經完全以梳打水取代普通水。他亦表示雖然開支更大，但每日都覺得自己在享受。

投票無氣水稍勝一籌 網民：梳打水會蛀牙

按圖即看網民留言：

樓主因而發起投票，最後有37名網友表示喜歡飲用有氣水，55名網友喜歡飲用無氣水。有網民回覆指有氣水內含鈉添加劑，所以並不可以完全取代普通水；有網民則指想減少蛀牙機會，會較喜歡飲用無氣水；有網民則指有氣水味道苦澀。

長期飲用梳打水對人體有害？ 營養師指屬誤解

記者就相關情況向香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）查詢。Annie回覆，指坊間對於梳打水存在誤解，認為長期飲用會引起骨質疏鬆、胃部不適、影響消化系統和腎臟、有損牙齒健康等等問題，但該說法其實沒有得到任何研究證實。

她亦提到，大眾認為梳打水對人體有害，其實只適用於帶有甜度的飲品。由於碳酸飲料或汽水等飲料內含不少糖分，攝取過多糖分會加速消耗體內的鈣，增加骨質疏鬆的機率，而可樂內的咖啡因，或者含有檸檬酸的碳酸飲料，若攝取太多亦會損害牙齒琺瑯質，傷害牙齒。

按圖即看不同鈉含量的梳打水：

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雖然梳打水內的二氧化碳會令水帶有酸度，但其實含量並不高，而且腎臟和肝臟亦會自行排走，並不會因而影響胃酸分泌或加重腎臟負擔。某些梳打水或會在水內添加鈉質以增加梳打水味道，但大部分梳打水的鈉質含量並不高，正常人飲用其實問題不大。

梳打水好處多 惟３類人不宜飲用

梳打水的二氧化碳有助促進腸胃蠕動，能夠幫助消化，讓胃更有飽足感。由此可見，若沒有添加檸檬酸或糖的普通碳酸水，單單有氣水內的水或二氧化碳並不會對人體構成危害，即使長期飲用亦無礙。選擇適當、無人工甜味劑和鈉質的梳打水更可以對人體帶來不少益處。

梳打水好處雖然多，但Annie亦表示並非人人適合飲用。對於正在減肥、需要進行體重管理的人，飲用梳打水能夠提高效果；但由於梳打水會增加飽腹感，減低進食量，亦會出現輕微胃脹，故如果本身胃口較差、長期病患者、需要「練大隻」的人士則不適合飲用梳打水。