長者心悸｜飯後心跳加快中風機率高10倍！6原因忌高糖3招改善心悸
撰文：黃偉麟
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不少長者飯後或會出現心跳加快及心悸，都是一種心律不整症狀，也是一種無形殺手。心悸者的中風機率比其他人高出10倍，心房紊亂的跳動，也會影響心室的收縮，並有機會產生心臟衰竭。
長者飯後心跳加快原因
長者飯後，血液會集中前往胃部，為增加消化循環速度，心跳會變快及血壓升高，並有機會出現心悸、胸悶或頭暈目眩等不舒服症狀，而年齡是最大的危險因素之一。另外，進食刺激性食物、高脂肪及高糖食物，也是引致心悸的常見原因。
按下圖看長者飯後會心悸原因：
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長者飯後為什麼會心悸？
1）飲用太多咖啡因
飲用太多咖啡，會攝入過量咖啡因而導致心悸或心律失常。能量飲品或汽水都含有咖啡因，咖啡因有利尿的特性，脫水會加重心悸問題。
2）進食過多糖分
攝入過量糖會導致身體釋放腎上腺素，從而增加心率。2020年至2025年膳食指南建議，糖每日攝取量不可超過熱量的10%，相當於50克糖。
3）飲用過量酒精
對於心律失常或心悸的人來說，酒精是最常見的誘因之一。飲酒會對心臟產生不良影響，尤其是較高濃度的酒精，心悸問題將會加劇。
4）進食過多碳水化合物
大部分碳水化合物進食後會分解成葡萄糖，令血糖值升高。進食過多碳水化合物的膳食，會使血糖水平波動，導致心跳加快或心率變化。
5）含酪胺食物
含酪胺食物其實就是一些經過發酵或醃製的加工食物，如芝士、乳酪、臘腸、煙肉、香腸、紅酒及啤酒等。重酪胺是化合物苯酚的衍生物，進入體內會令血壓升高，增加心率並導致心悸。
6）胃部消化功能下降
長者的的胃部消化功能不好，飯後出現胃脹氣，將橫膈往上頂，限縮了肺部呼吸擴張的空間，從而導致胸悶、心悸等不適症狀。
按下圖看3個方法改善長者飯後心悸：
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3個方法改善長者飯後心悸
1）不要食太飽
食太飽其實對心臟的衝擊很大，較大機會出現心悸、胸悶、心臟不舒服的感覺。
2）充足睡眠
睡眠能讓身心休息，也可讓腸胃消化機能穩定。一般來說，長者每天需要7小時以上的睡眠。
3）食得淡味
濃味、刺激性食物、高脂肪及高糖食物，含酪胺的發酵或醃漬加工食物，都是導致心悸等主因，應該減鹽，及避免重口味的飲食。