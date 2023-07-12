西貢海鮮｜4隻蝦$265海鮮酒家必劏客？YouTuber中伏揭3大隱藏收費

海鮮酒家出名「劏」？港人YouTuber Stephen Leung近日在YouTube上發布新影片，分享前往西貢海鮮酒家吃海鮮的經歷，結果卻食到一肚氣，更發現海鮮酒家有隱藏收費！不少網民更在影片下留言，直斥海鮮酒家出名「劏客」，亦有人指有隱藏式收費並非新鮮事。究竟光顧海鮮酒家有什麼要留意，避免中伏被劏？



YouTuber西貢食海鮮 揭發海鮮酒家潛在「陷阱」

如果想在西貢吃海鮮，除了直接在酒家裡點菜單，市民亦可以選擇在海上市場購買海鮮，然後到附近海鮮酒家進行烹煮加工，或者直接在海鮮酒家外面的魚缸挑選海鮮，然後直接在內加工食用。（請按下圖👇👇👇）

Stephen這次選擇與朋友到X記海鮮酒家購買海鮮，他先後挑選了4隻花竹蝦HK$210（HK$480／斤）、一隻紅蟹HK$264／12両（HK$352／斤）、一隻美國大響螺HK$210／14両（HK$240／斤），然後直接在酒家內加工食用。（請按下圖👇👇👇）

他亦將整個過程記錄下來，發布到自己的YouTube頻道。他指過程中發現海鮮酒家有不同潛在「陷阱」，提醒各位在光顧海鮮酒家時需要留意幾種隱藏收費。

３項隱藏收費惹爭議 埋單一千蚊食6件海鮮

１ 標價不清晰

Stephen形容購買海鮮的過程很艱辛，因為該間海鮮酒家外的海鮮並沒有標明實價，列明每種海鮮的價格，加上職員不會主動、亦不太願意透露價格，因此他建議大家，購買海鮮時「要撬開佢（職員）個口先肯話比你聽啲海鮮幾多錢、秤起上來幾多斤」，才能知道實際價格。最後Stephen花費HK$684購買了3款海鮮。（請按下圖👇👇👇）

２ 加工費不透明

Stephen在外面購買海鮮後，著職員將海鮮烹調成豉油王炒蝦、油爆螺片、花雕蛋白蒸紅蟹。根據該海鮮酒家的菜單所示，每款海鮮的加工費（1－2人）為HK$50，三款海鮮的加工費則為$150元，Stephen亦在影片中提到，他曾經在進入酒家前再三確認職員對海鮮加工的收費，職員則表示「總之你點整都係HK$50」，Stephen於是推算如果沒有隱藏收費或加點小吃，則可以在900港幣內成功埋單。（請按下圖👇👇👇）

+ 1

可是Stephen在收到帳單時卻大失預算。帳單顯示有兩項廚部收費（即加工費）的收費，分別為HK$150和HK$40，但Stephen未知額外的HK$40從何而來。他於是請來職員解答，職員卻表示「花雕蛋白」需要額外再加$40加工費，Stephen隨即反駁指無論在下單、詢問職員還是菜單上，均沒有提到花雕蛋白需要額外加工費，職員則無奈表示「我都搞唔掂」。

３ 有條件免加一服務費

此外，Stephen亦指有職員曾強調不收取任何加一服務費，帳單上卻有一項收費HK$34.6的加一服務費。職員解釋，只有挑選海鮮部分沒「加一」，但加工費、其他小點、飲品等則仍要支付「加一」服務費，讓Stephen很無奈，直言：「真係（計算得）好精準喎你哋嘅加一」。最後連同海鮮、加工費、額外小吃、飲品、茶芥、加一服務費，一行二人共消費HK$1065。

事主提醒加工海鮮要小心 網民爭相表示同病相憐

影片引來熱議，有不少網民均指自己同樣經歷過被收取隱藏費用，更有網民直言曾經被海鮮酒家收取天價加工費；有網民表示「去五星酒店任食生蠔龍蝦都無咁貴」，亦有不少網民建議可以自行購買海鮮烹煮或者到熟食市場進行加工，價格會更相宜。

按圖即看網民留言👇👇👇：

Stepen在片段末直言，雖然他們兩個人的帳單不算昂貴，但如果人數更多，數目則「可大可小」。他亦明白市民大眾對於吃海鮮抱有戒心，認為這些海鮮酒家的收費應該要更加透明，跟食客說清楚每項收費會更為理想。他亦提醒，如果市民要光顧海鮮酒家，必須問清楚每項製作方法、用料不同、海鮮大小會不會有隱藏額外加工費。

按圖即看YouTube影片：