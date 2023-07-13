夏日大量流汗，身體容易失去水分，心跳和代謝率都會增加，會讓人覺得很累或想睡。有些人還會失去胃口及變得煩躁，夏天可以進食什麼來抵抗疲勞呢？



夏日大量流汗，身體容易失去水分。（Envato）

炎熱高溫的環境下，皮膚和身體的血管擴張，當較多的血液向外流，而流向內臟及大腦的血液會減少，於是容易造成身體的疲累。要減少疲勞的症狀，最好的方法就是多飲水，避免正午的時候外出，多吃水分含量高的新鮮蔬果，避免進食油炸食物及攝取咖啡因，並減少飲酒，因為酒精利尿容易造成脫水。

按下圖看哪5種食物有助夏日抗疲勞：

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5大夏日抗疲勞食物

1）番薯

番薯可提供足夠的碳水化合物，令人在夏天精力充沛，一個約200克重的番薯，相等一於碗飯的碳水化合物，而升糖指數只屬低中水平，進食後不會令血糖大幅飆升，比白飯及麵包為低，更適合糖尿病人食用。而每100克番薯的熱量只有90卡路里，碳水化合物含為20克，但腎病病人要注意，番薯是高鉀食物，進食太多會加到腎臟負擔，有胃脹問題的人也不宜多食。

2）蠔

蠔含有豐富的鐵質，鐵質有助紅血球的製造，幫助身體運送氧氣到不同器官，並帶走身體的廢物及毒素，有助消除疲勞。而成年男士每天建議攝取8毫克鐵質，女士則為18毫克，1隻蠔的鐵質含量約為3毫克。但單寧酸及草酸會阻礙鐵質的吸收，因此，蠔切忌與咖啡或茶，菠菜及莧菜一起進食。

蠔含有豐富的鐵質，鐵質有助紅血球的製造。（資料圖片）

3）牛奶

牛奶含有豐富的鈣質，每100克牛奶含有120毫克鈣質，鈣質有助穩定血壓，幫助身體神經傳導及肌肉運作，能穩定及緩和緊張與焦慮，還有改善失眠的功能。成年人每天建議攝取1000毫克鈣質，飲用1至2杯低脂牛奶，就能滿足每天所需的一部分。

4）香蕉

香蕉含有豐富的鉀質，有助維持人體內水分的平衡及酸鹼度，一隻香蕉大約含有400毫克鉀質，鉀質每天建議攝取量，男性約2500毫克，女性2100豪克。香蕉含有維他命B群，不但是新陳代謝的輔助因子，還有穩定神經作用，人體缺乏維他命B群就會覺得疲倦，精神也難以集中。

5）红豆

紅豆含豐富維他命B群，維他命B1可消除疲勞。 此外，紅豆當中含有豐富的礦物質鉀、鐵以及蛋白質，鉀能夠預防高血壓，消除夏日的水腫，鐵質則能防止缺血和貧血。

紅豆含豐富維他命B群，維他命B1可消除疲勞。（資料圖片）

按下圖看清熱消暑4招：

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要減少疲勞症狀最好的方法是？ 最好的方法就是多飲水，避免正午的時候外出...... 夏日​​流汗為何致易累或想睡？ 夏日大量流汗，身體容易失去水分，心跳和代謝率都會增加.....

參考資料：早安健康／HEHO