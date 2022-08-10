夏日疲勞症候群｜炎夏經常疲倦、困頓？多吃這款水果對抗疲勞不適

悶熱的夏天，總是讓人昏昏欲睡、全身無力，甚至出現食慾不振、煩躁、便秘、拉肚子等症狀，即便待在冷氣房什麼事都沒做，還是感到疲倦。



原來這是所謂的「夏日疲勞症候群」找上門，而這種症狀該如何擺脫呢？讓我們一起來了解產生原因及改善方式。

什麼是「夏日疲勞症候群」？（按圖）

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什麼是「夏日疲勞症候群」？症狀有哪些？

台灣書田診所家醫科主治醫師陳柏臣表示，在炎熱高溫及高濕度環境下，皮膚和四肢的血管擴張，當較多的血液流往這些地方，流向內臟、大腦的血液會相對變少，於是容易造成身體的疲累和腦部的困頓感。

若在不停流汗的同時，又受到太陽照射，陽光會抑制褪黑激素分泌，影響精神，最後心裡會產生負面情緒，如心情低落、煩躁、失眠、睡眠品質變差等，這些都是源自於身體想要應付外來熱的壓力所產生的變化。

不只曬太陽，待冷氣房也有可能得到夏日疲勞症候群

一直曬太陽、‎汗流不停，會抑制體內褪黑激素的分泌，疲累感更加重，台灣陳柏臣醫師建議，若要外出一定要做好防曬，也要時刻記得補充水分。

然而為了避免夏日的悶熱，許多人乾脆選擇待在冷氣房，舒適又涼快，雖然冷氣可吸走濕氣，但同時也會使身體水分會流失，再加上空氣不流通，長期下來會導致腎上腺疲乏症候群引起疲勞，台灣陳柏臣醫師特別說明，「只要是環境產生不當壓力讓身體失衡，都有可能造成不適。」

4招清熱消暑妙招（按圖👇👇👇）

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改善生活作息和飲食，水分、維他命、睡眠是關鍵

- 攝取足夠的水分

缺水會影響血液循環，使人疲累。夏天感到疲倦時，適度補水是化解疲倦感的好方法，建議以平均每半個小時喝 50~100c.c. 的量來補充水分。

- 補充適當維他命

光喝純水還不夠，維他命及礦物質會隨著尿液及汗水流失，維他命B雜、維他命B12 以及維他命C，有利於身體運轉能改善疲勞、焦慮、醒腦。

- 保持足夠的睡眠

睡眠不足也會導致大腦休息不夠，不但會造成隔天精神狀態不佳，對於代謝、調節能力及免疫功能都會下降，還有可能引發腸胃疾病，對身體或心理都有極大影響。

一日兩顆奇異果，對抗疲勞不適、活力感大提升

陳柏臣醫師提到，日常飲食中像是擁有豐富維他命 B、C、D與奇異酵素、葉酸等營養的奇異果，能幫助平穩情緒、提升活力，豐富的膳食纖維能維持腸道平衡，使腸道分泌有關情緒的神經傳遞物質，再經由腸腦軸線影響大腦，有助於改善負面情緒。

奇異果不僅具高營養價值，擁有「營養小金礦」美名，為高CP值的水果，還能使人充滿活力感、擁有更健康的身心狀態，加上清爽酸甜多汁的口感，也能解開夏天食慾不振、助開胃，帶來活力好心情。

▼熱抽筋、熱衰竭、中暑症狀知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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因黏膜受傷引起的喉嚨不適，補充奇異果是首選

此外，維他命C具備抗氧化能力，是維持正常免疫功能的營養素。在這個非常時期，若是因感冒或確診引起的喉嚨不適，補充足夠的維他命C有助於改善咳嗽或喉嚨不適的症狀，同時能有效修補受損的黏膜組織，強化細胞之間的鍵結，對於呼吸道感染及傷口癒合都有所幫助。

陳柏臣醫師也提到，在喉嚨不適的狀況下，相較其他較硬的水果，口感酸甜軟綿的奇異果很適合用來補充維他命C和其他營養素。

除了疫情期間，日常飲食也應多攝取維他命C，建議可將奇異果納入日常飲食中，不僅富含豐富營養素，還能使人充滿活力感、喚活身心狀態，進而實現生活中的每個可能性。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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