白飯之亂｜台灣熱炒店VS大學生　唔夠飯食刷1星掀罵戰 免費≠任食?

台北科技大學27名大學生早前前往熱炒店吃飯時，因白飯吃不夠而集體留下一星負評，事件至今仍引發多方討論。學生前後發表過兩篇聲明，各方網民都說出感想，熱炒店為平息風波，決定無限期暫停營業。有人發起討論，免費供應是否等同讓你吃到飽呢？



白飯。（istockphoto）

台灣白飯之亂熱炒店VS學生 媒體熱議爭吵不斷

報道起源於2023/07/09，熱炒店老闆在《三立新聞》中獨家爆料，指台北科技大學的學生「菜都還沒上，就吃光 70 碗白飯，反用一星灌爆說吃不飽」。事件後續引發全台爭議，有人認為台灣學生是網絡欺凌熱炒店老闆，但後續亦發現老闆的話句中，有許多和現實不相符之處，如描述學生有40人，但實況只有27人、根本沒有吃70碗飯等。

按圖看白飯之亂學生和店家的爭議：

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台灣文化中，熱炒店普通都會免費供應白飯。據學生自白，當晚7點左右，他們一行27人前往餐廳，吃了當時店家僅有的半鍋飯後，要求店家再煮被拒，吃不飽故留下1星負評。事後有網民認為，學生留下的大量負評屬網絡斯凌，但亦有人認為此事是店家沒有負起白飯免費供應的承諾。

按圖看網民對白飯之亂的看法：

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但店家強調，白飯本來就不是吃到飽，可Google Maps 評論卻推翻說詞，回顧店家評論，不少顧客因為「白飯吃到飽」而留下五星評論，曾有客人留下評論，嫌棄店家貴又少，而店家回應「我們白飯給你吃到飽耶」與老闆一開始說詞「從未標榜吃到飽」不符，為平息風波，熱炒店決定無限期暫停營業。

熱炒店決定無限期暫停營業。（大道創意料理熱炒）

白飯之亂引台餐廳引規例 免費供應≠吃到飽？

白飯。（istockphoto）

台灣熱炒店為了招攬生意，一般來說都會免費提供客人白飯，但白飯之亂事件卻影響了台灣餐飲業的做法。台北公館商圈的人氣咖喱店「小灶咖」近日就宣佈「可續飯續醬是出於好意，不代表本店有義務提供讓大家吃到飽」。在爆料公社app中的「匿名公社」，也有網友表示，公司附近的快炒店原本是免費供應白飯，如今老闆看到白飯事件後，如今改為一碗10元。

在香港，免費供應飯的餐廳相對較少，而一般放題、半自助餐在即將關店的1-半小時內，都會主動詢問食客是否需要last order，不容易引起類似爭端。一般情況下，酒店自助餐也不會供應食物至最後一分鐘，但香港暫時未見有相關的爭議事件。

資料來源：連登/三立新聞/大道創意料理熱炒/台北國立科技大學/聯合新聞網/新新聞