北角春秧街市鮮牛肉驗出違法防腐劑　進食或致呼吸困難附點揀靚牛

食物安全中心公佈，一項食物的違規樣本檢測結果，指當中的牛肉含有不准添加的防腐劑二氧化硫。對二氧化硫有過敏反應的人，進食後可能會出現氣喘、頭痛、呼吸困難或噁心等症狀。



新鮮牛肉。（ISTOCK）

北角春秧街市 新鮮牛肉含違法二氧化硫

食物環境衞生署食物安全中心於7月11日（星期二）公布，根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。中心發言人指：「中心透過恆常食物監測計劃，從北角春秧街一新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之九十四的二氧化硫。中心正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。」

二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉 或致呼吸困難、死亡

新鮮牛肉。（ISTOCK）

食安中心指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

醫學博士Daniel More, MD曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。它的其過敏反應包括喘息、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

二氧化硫可水洗去除 食安暫未公佈涉事商店資訊

食安暫未公佈涉事商店資訊。（資料圖片）

根據食安中心的說明，二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。而食安發言人亦提醒市民，應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，惟暫未有公告是次涉事的商店資料，但中心表示調查仍然繼續，會繼續跟進事件和採取適當行動。

新鮮牛肉點選擇？鮮紅色≠新鮮！

按圖看原因：

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日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》曾分享關於購買牛肉的知識。超市雪櫃內的牛肉有時會出現2種顏色，分別是紅色及黑紅色。以我們的認知，牛肉的顏色愈紅代表愈新鮮，但原來事實並非如此！

牛肉原本的顏色其實是黑紅色，因牛肉中的肌紅蛋白（一種含鐵色素）接觸過空氣，經氧化作用，令它變成鮮紅。所以，如果在超市看到黑紅色的牛肉，即代表剛剛切開和新鮮，或是牛肉切開後，沒有接觸過空氣！

同場加映：牛肉冷知識｜牛肉黑紅色比鮮紅新鮮？專家解構原因我們一直誤會了

資料來源：食安中心/verywellhealth