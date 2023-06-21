希臘乳酪｜健康過普通乳酪？好唔好要睇這2點 乳糖不耐都食得？

乳酪是不少健康人士所喜歡的食材，近年興起的希臘乳酪更成為大家所推崇的乳酪種類之一。但希臘乳酪是不是就一定健康過普通乳酪呢？



希臘乳酪。（圖片資料：istockphoto）

希臘乳酪 乳糖不耐症都食得？

希臘乳酪，又稱乳酪芝士或水切乳酪，是希臘家庭中非常常見的傳統食物。希臘乳酪和普通乳酪不同，它質地濃稠、味道濃烈，亦去除了普通乳酪當中的液體乳清和乳糖，這種改變令它可以給一些乳糖不耐症的人更易去吸收。佛羅里達州聖彼得堡的註冊營養師 Sarah Krieger更指乳糖不耐症的患者，也可以去嘗試希臘乳酪。

希臘乳酪健康過普通乳酪？專家：睇2點

乳酪。（圖片資料：istockphoto）

希臘乳酪和普通乳酪當中都主要有5項營養，包括：蛋白質、碳水化合物、脂肪、鈉、鈣。大家普遍感覺希臘乳酪較健康的主因，通常都是因為希臘乳酪富含蛋白質，當中每 6 盎司都含有 15 至 20 克蛋白質，有助於促進飽腹感。但其實希臘乳酪中的蛋白質和氨基酸，都可以找到其他食物代替，如全麥麵包、豆類等。

乳酪。（圖片資料：istockphoto）

而決定希臘乳酪和普通乳酪那個更健康的2大因素，其實是乳酪的口味和脂肪比例。LA Care Health Plan的註冊營養師 Nadia Bedrosian 指出，普通酸奶和希臘酸奶都可以成為健康飲食的一部分。大家應仔細看乳酪中的糖份和脂肪比例，選擇吃原味、脫脂或低脂品種，這才是健康關鍵。

消委會對進食乳酪6大建議（請按圖了解）：

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資料來源：usnews/消委會/註冊營養師 Nadia Bedrosian/佛羅里達州註冊營養師 Sarah Krieger