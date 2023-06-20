迷迭香｜助防癌更提香 煎牛扒落更減致癌物！肺癌、乳腺癌都有效

迷迭香是西方料理常見的香料之一，不論是肉料料理、酒、還是香水精油都可以見到它的身影。而迷迭香除了本身有獨特香味外，進食亦對健康有很大幫助！



迷迭香。（圖片來源：istockphoto）

迷迭香源自地中海 又名海洋之露

迷迭香能適應炎熱的天氣，同時特别耐旱，在許多地方的迷迭香只需要來自海上的水氣就能存活，而迷迭香的英文rosemary是由拉丁文「露水（ros）」、「海（marinus）」所提取組合而成，故又名海洋之露。

迷迭香。（圖片來源：istockphoto）

迷迭香具獨特的松木香味，不論是新鮮或乾燥的迷迭香葉子可以做香料使用，在傳統的地中海料理中，常會添加迷迭香的葉子來增加食物的風味。迷迭香的葉子也可以做為花草茶的原料。

迷迭香曾被視作藥草 助防癌更增強免疫力

迷迭香包含許多的植物化學成分物質，自古以來因其藥用價值倍受青睞。當中包括迷迭香酸、咖啡酸、鈣、維他命B6和抗氧化劑鼠尾草酸和鼠尾草酚等。在印度傳統醫學，從花和葉提取物和精油用於治療多種病症。

迷迭香。（圖片來源：istockphoto）

美國癌症研究所 (AICR) 亦指出，迷迭香富含的植物化學物質鼠尾草酚，可以減緩癌細胞的生長，增強免疫功能，限制與癌症相關的激素的產生，並起到抗氧化劑的作用。

迷迭香助防癌 煎牛扒落更減紅肉致癌物！

迷迭香煎牛扒。（圖片來源：Px）

關於迷迭香助防癌的資料，美國堪薩斯大學癌症中心的一項研究指，迷迭香中的提取物和鼠尾草酸可有效降低乳腺癌的癌細胞生長和擴散，而當迷迭香和牛肉同時高溫燒製時，更可降低致癌物質雜環胺的產生。

加拿大布魯克大學亦有對迷迭香進行研究，不但證明了迷迭香可以阻止肺癌的癌細胞生長，更可​​阻斷會導致癌細胞繁殖的物質Akt 的信號通路、阻止癌細胞存活，甚至可阻止某些癌細胞的激活等。

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資料來源：美國癌症研究所 (AICR)/美國堪薩斯大學/加拿大布魯克大學