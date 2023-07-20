燒蠔意外｜男童燒蠔爆炸險毀容！貝類易爆3原因店主教正確燒蠔3步

生蠔是不少人最愛的海鮮之一，除了生吃外，燒生蠔也相當受歡迎。但燒生蠔當中其實暗藏危機，一不小心就會有意外發生。近日台灣就有家長帶小孩去燒蠔時發生意外，小孩臉部受傷險毀容。



涉事烤蠔場的烤蠔。（爆廢公社二館FB截圖）

燒烤期間蠔囊突爆炸 男童臉受傷險毀容

有位家長近日在社交平台上，分享自己和孩子一起燒蠔所發生的意外。她指日前全家一起到台灣嘉義遊玩，並到燒烤場體驗自助燒蠔的樂趣，但在燒烤的過程中，生蠔突然發生爆炸，她的兒子被炸蠔傷臉。從照片可見，男童臉部有水泡和明顯疤痕，皮膚被燙傷，有毀容風險。（請按下圖👇👇👇）

燒蠔爆炸事件在台灣引關注 店家致歉

男童家長在一篇受訪報道中說：「想說讓小孩子放(蠔)，結果他那一顆剛放下去沒多久，那一顆就炸開了，瞬間炸掉，整個囊噴到他上半身整個都是囊，他就一直摀著臉。」家長在男童受傷後立即和他進行傷口處理。

燒蠔爆炸事件在台灣引發關注。（爆廢公社二館FB截圖）

事件在台灣引起很大回響，不少人心疼男童：「祝孩子早日康復」、「記得用燙傷的標準流程及擦燙傷藥，以免留疤」、「希望帥迪迪不要留疤」同時也有不少網民指：「我上次也是被噴，而且很燙」、「水泥遇火燒就會爆了，蚵殼當然也會爆」、「很多食物過熱、過熟都會爆，這是常識」、「烤過頭，殼才會炸，稍微開口就可以撬開了」。

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店家在意外發生後，亦馬上協助傷口處理，如提供消毒用品等，同時店家亦承諾，未來會向顧客加強教導關於正確的燒蠔步驟，以免意外再次發生。

燒烤場教燒蠔正確步驟 貝類爆炸3大原因

燒蠔。（istockphoto）

涉事的燒烤場老闆指，如果燒蠔時把水分燒乾，且又無及時把蠔夾起，就會有可能出現蠔炸的情況。他指燒蠔應把蠔燒到蠔殼微微打開，把殼剝開後再繼續燒，同時記得要兩面平均地燒，若一面殻太熱亦會有爆炸風險。而這些貝類食品爆炸的原因有3個。

1.生蠔在燒烤前已變壞，水裡有腐爛氣體，加熱後便容易造成爆炸。

2生蠔蠔囊持續加熱，爆開時亦有機會噴出汁液，造成危險。

3 蠔殼如持續加熱，溫度過高亦會爆開，燒蠔要謹記適當地為蠔翻面，減少因高溫爆炸的機率。

資料來源：爆廢公社二館/聯合新聞網/TVBS/三立新聞網