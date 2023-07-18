消委會｜坤興記欖菜含310蟲碎1粉蟎！佳之選泡菜最高鈉哪款最低？

消委會最新公佈包裝醃菜的檢測報告。醃菜是香港常見的食物之一，不管是潮州欖菜、還是韓式泡菜等都深受大眾歡迎。但消委會的最新報告中，有9成以上的樣本（29款）均檢出輕質異物，包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等。當中3款橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91塊至310塊！



消委會搜集了30款預先包裝醃菜樣本。（消委會）

逾8成半樣本屬高鈉 全部欖菜樣本屬高脂

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方搜集了30款預先包裝醃菜樣本，當中逾8成半樣本的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓或其他疾病的風險。根據食物安全中心資料，每100克固體食物若含超過600毫克鈉，即屬高鈉食品。而消委員的測試結果以每100克計算，有26款樣本的鈉含量為641毫克至3,080毫克不等，屬於高鈉食品。

消委會搜集了30款預先包裝醃菜樣本。（消委會）

消委會指，雖大部分醃菜樣本的糖含量不高，但這不等於其脂肪含量低，樣本中仍有4款樣本屬高脂，全部均為橄欖菜，每100克的總脂肪含量介乎46.4克至69.6克。以總脂肪最高的樣本綿香橄欖菜為例，成年人一日食用30克便已佔世衞建議成人每日總脂肪攝取上限的31.3%。

按圖看消委會包裝醃菜檢測總評分最高10款樣本：

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食物加熱消毒最好？消委會：進食前不宜加熱

據消委會所指，如果想透過發酵醃菜攝取乳酸菌，進食前不宜將可供即食的發酵醃菜加熱。乳酸菌亦具有抗氧化特性，可以幫助減少身體中的炎症和氧化反應，在眾樣本中，有10款樣本檢出嗜溫乳酸菌，其中7款為泡菜，其平均含量亦是最多。有專家指出，如醃菜經過高溫消毒，會令當中的乳酸菌失去活性，令人體無發順利攝取乳酸菌。

橄欖菜樣本昆蟲碎片達310塊 消委會：衛生狀況需改善

醃菜於顯微鏡下的輕質異物。（消委會）

因醃菜的主要原材料為蔬菜，可能會摻雜昆蟲或其他雜質，這些物質未必對環境有害，亦在法規容許的範圍之內。但消委會指，假若樣本的異物含量較多，代表產品的衛生狀況需要改善。

有9成以上的樣本（29款）均檢出輕質異物，包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等。當中3款橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91塊至310塊，最多是坤興記，除了310塊昆蟲碎片，還有2隻昆蟲、1粉蟎和1金屬碎片。對此消委會敦促廠商應對產品的原材料、成品品質和生產過程嚴格把關，全面加強食品安全及衞生，且各樣本的資料亦已交予食安中心跟進。

按圖看消委會包裝醃菜檢測輕質異物含量最多5款樣本：

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自製醃菜須注意殺菌消毒 消委會提5大注意事項

消委會提醒，在家中自製醃菜，有機會會因技術與環境因素，無法有效殺菌，令食物中毒的風險增加。故建議消費者遵循可靠的食譜製作醃菜，以減少中毒風險，且在進食前，亦應注意以下5大事項：

1.醃製蔬菜的鈉含量偏高，消費者應節制食用分量，日常飲食應以新鮮蔬菜為主。



2.應選擇鈉、糖和脂肪含量較低的醃菜，有否添加防腐劑或食用色素等。



3.若有腸易激綜合症等腸胃問題，及患有高血壓、心臟病或慢性腎衰竭者應避免食用。



4.敏感人士應盡量選購沒有添加防腐劑的醃菜，以免因過量攝入防腐劑引致過敏。



5.避免食用來源不明的產品，購買時應仔細檢查產品是否有異味或顏色異常。



資料來源：消委會