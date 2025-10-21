蜂蜜冷知識｜3千年前蜂蜜仍可吃揭不壞之迷！保存錯1步營養全流失

蜂蜜不但香甜美味，當中更富含對人體有很大益處的營養素。有人說蜂蜜是永遠不會變質的食物，但若是如此，為何蜂蜜上會有食用期限？而和蜂蜜相似的楓糖漿又會否過期呢？



蜂蜜營養豐富 蹤跡可追溯至古埃及

蜂蜜的營養價值很高，每100克的熱量約304~314千卡，並含有各種礦物質、氨基酸與維他命，如鉀、鈣、鎂、葉酸、維他命B1、B2、K等。蜂蜜千年以來都被認為是可食用又可藥用，珍貴物質，還具有抗氧化、抗發炎、抗菌等效果，而且因為蜂蜜可以抑制凝血，因此它更可降低心血管疾病風險。

根據歷史記載，人類食用蜂蜜可追索至古埃及，在那時候已經有採蜂蜜、養蜂的壁畫，古埃及人會把蜂蜜塗抹在傷口處預防感染，甚至用蜂蜜來保存屍體。而北歐和希臘神話中蜂蜜釀成的蜂蜜酒更是眾神最愛的美酒，還是人類最古老的釀造酒。

蜂蜜永不變質 3000年前的蜂蜜至今仍可食用

按歷史資料指，1992年有考古學家，在古埃及法老的墳墓中，發現距離現今約3000年的古老的蜂蜜樣本，據說仍可以完美食用。

根據美國農業部的指引，蜂蜜是永遠不會變質的，即使打開的蜂蜜亦同樣。因為蜂蜜是種相當低水分的食品，而且其酸度高，這令細菌和其他生物都沒有機會在蜂蜜中生長。

蜂蜜可永久保存不變 過期限質量會下降

蜂蜜雖可永久保存不變質，但前提是要保存得宜。美國食品藥品監督管理局（FDA）指，若未經開封又未經烹煮的蜂蜜，在常溫條件下屬於永久性不會過期的食品。但經開封的蜂蜜，卻會開始吸收空氣中的水分，這就會令它有變質的可能。

根據美國農業部的說法，蜂蜜通常可以保存12個月，之後它的質量就會開始下降，營養價值會流失。另外其保存的環境、溫度和濕度都會影響蜂蜜的保存壽命，若環境溫度過高或受到陽光直射，蜂蜜就會加速發生「梅納反應」讓其香味、營養成分逐漸消失，顏色也逐漸變深，這樣的蜂蜜雖沒變壞，但只剩下甜味，不含營養了。

楓糖漿和蜂蜜會過期 開封後不可永久保存

楓糖漿的味道和用途都和蜂蜜相似，卻有不同的保質期。楓糖漿和蜂蜜同樣具有高糖分、低水分含量，因此可以無限期地未開封保存。但開封後的楓糖漿卻必需放入冰箱，因為楓糖漿很容易滋生黴菌。

而英格蘭的楓糖漿公司 Ben's Maple Syrup 則指，若楓糖漿頂部發霉，其實是可以把黴菌刮掉後再次食用，但這可能會破壞糖漿的味道。美國農業部則建議，若是純正的楓糖漿，開封後最多可在冰箱中保存一年。

