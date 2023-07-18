止痛藥｜阿士匹靈護心血管健康助抗癌　1類人反增致癌率加速死亡

止痛藥阿士匹靈可能是都市人最常吃的藥物之一。不論是胃痛、偏頭痛、女性經痛、牙痛等，可以服用它來紓緩疼痛，加上它非常方便購買，無論藥房還是便利店都可以找到。除了止痛，還有研究指，阿士匹靈對抗癌症、保持心血管健康同樣有幫助，我們應該長期服用嗎？



阿士匹靈Aspirin是一種水楊酸鹽及非類固醇消炎藥。（istockphoto）

阿士匹靈是什麼？

阿士匹靈（Aspirin）是一種水楊酸鹽及非類固醇消炎藥，作用是阻斷體內某些自然物質，含有水楊酸可以減少發炎、退燒及減輕腫脹、痛楚。能紓緩輕度至中度的疼痛，如肌肉痛、牙痛、一般感冒、頭痛和關節炎等。

服食阿士匹靈Aspirin有機會出現腸胃不適、肚瀉、噁心、嘔吐、頭痛等的副作用。（istockphoto）

阿士匹靈為常見非處方藥物 衛生署：服用3大須知

衛生署提醒，服用阿士匹靈有機會出現腸胃不適、肚瀉、噁心、嘔吐、頭痛等的副作用，於進餐時或餐後服非類固醇消炎藥，可以減輕對胃部的刺激。同時亦有3事項須注意：

1 如身體有其他健康狀況，請在服用此類藥物之前諮詢醫生或藥劑師

2 如正在服用非類固醇消炎藥 ，不應同時服用其他含有此類成分的藥物

3 服藥後若出現嘔吐帶血或咖啡渣狀物、小便有血、大便稀爛及呈黑色，或有其他不正常的出血和瘀傷，應立即求醫

美國研究：阿士匹靈有助心血管健康及助抗癌

阿士匹靈Aspirin。（istockphoto）

阿士匹靈可以稀釋血液，有助減低因大腦血栓引致心臟病或中風的機會，因此亦被視為薄血藥的一種。美國預防服務工作組（US Preventive Services Task Force）的研究顯示，長期使用低劑量的阿士匹靈，可減少非致命性心肌梗塞和缺血性中風的風險，同時結直腸癌發病率亦有所降低。

研究小組同時指出，長期使用阿士匹靈必須考慮其副作用，如嚴重出血等的風險，但美國預防服務工作組還是預計，成人使用低劑量阿士匹靈來預防首次發生心血管疾病 (CVD) 和結直腸癌的益處，會比其危害高，但此方法也非所有人都適用。

長期服阿士匹靈存爭議 老年人絕不適用

阿士匹靈Aspirin。（istockphoto）

大量研究表明，經常服用低劑量阿士匹靈的人可降低被診斷出癌症或死於癌症的風險，但這卻不適用於老年人。美國官方的國家癌症研究所(national cancer institute)指出，老年人經常服用阿士匹靈反而有可能會增加死於癌症的機率！

該研究採樣了19114 名年齡70歲或以上，且無心血管疾病、癡呆或身體殘疾的長者，他們每天都會服用低劑量阿士匹靈。研究結果顯示，在老年人中阿士匹靈可能會加速癌症的生長，導致死亡率增加，這和其他年齡組別有助抗癌的結果不同，要謹慎使用。

因此不管男女老少，想用阿士匹靈來預防疾病，務必諮詢專業醫護人員的建議，切勿自己胡亂嘗試！

資料來源：national cancer institute/衛生署/US Preventive Services Task Force