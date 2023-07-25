日本蛋點分真假？包裝標籤信唔過食安教留意這1項！有1認證可生吃

如何分辨日本蛋？近日有網民於Facebook群組《香港蛋控協會》發文，指遇到「新手問題」，不知道如何分辨市面上的日本蛋是「真日本蛋」還是「偽日本蛋」，對於日本蛋包裝上的標籤也存在疑慮，不知道標籤是甚麼意思，故發文希望廣大網友能夠提供區分方法。究竟應該如何分辨日本蛋？是否所有日本蛋均可以生食？



網民教路如何分辨日本蛋 兩種標籤有何分別？

該網民表示，有人曾向他指出包裝上有「FREDS」字眼的標籤則屬於日本蛋，亦有人建議他認著印有「TAMAGO」標籤的蛋盒包裝，若有此標籤則屬於日本蛋。惟他發現市面上有自稱售賣日本蛋的商舖的雞蛋，包裝上並沒有這些字眼或標籤，故詢問網友應該如何區分「真日本蛋」和「偽日本蛋」。（請按下圖👇👇👇看如區別日本蛋標籤）

蛋盒包裝上若印有「FREDS」，則屬於日本生產的雞蛋，不過即使蛋盒包裝上沒有印有「FREDS」亦不代表是「偽日本蛋」。因為FREDS事實上是日本一家知名蛋廠，專門從事分銷和加工，旗下分銷的蛋製品包括「新紀元」、「羽之光」等，任何經FREDS進行分銷和加工的蛋製品均印有該標籤。另外，FREDS會直接從農場採購新鮮的雞蛋和雞肉，並送到工場進行加工清潔、嚴格地殺菌消毒。（請按下圖👇👇👇）

哪些雞蛋可以生吃？

不少港人喜歡以生雞蛋拌飯或者在食肉時蘸生雞蛋。不過，並非所有國家產出的雞蛋都能夠生食，亦非所有日本出產的雞蛋均可生食，而是只有蛋盒包裝上印有「TAMAGO= JAPAN EGG」的雞蛋或國際認可HACCP(食物安全重點控制)的認證才能生食。

「TAMAGO= JAPAN EGG」為日本畜產物輸出促進協議會的認可標籤，確保雞蛋由清洗、消毒、殺菌、包裝、物流等，整個過程都附合標準，屬於「可生食」等級的雞蛋。只要雞蛋包裝上印有「TAMAGO= JAPAN EGG」字樣，即代表在出產日3周內皆可生食。

有市民擔心生食雞蛋或會感染沙門氏菌，事實上要得到「TAMAGO= JAPAN EGG」的標籤，產下的雞蛋要先全部集中在GP中心，進行蛋殼的清洗、殺菌、乾燥及再殺菌的處理作業。經過嚴格篩選，去除血蛋、沾染髒污或是破損不適宜食用的雞蛋。雞隻所食用的飼料，從原料購買、運送、保管、製造，整個過程都有萬全保護以防止飼料被污染，雞隻亦會定期實施沙門氏菌的檢查，也讓雞隻們接種疫苗，因此即使生食亦相當安全。

食物標籤難辨真假 食安提醒要特別留意蛋隻來源

「加熱用」等級的日本進口雞蛋有機會沒有任何特定標籤識別，因此除了以上述兩種方式分辨是否為「真日本蛋」，市民則可以從食物認證中分辨，查看雞蛋的產地和來源是否來自日本，不過街市雞蛋則較難追蹤來源及產地資料的準確性。（請按下圖👇👇👇）

曾有市民發現有街市懷疑售賣「假日本蛋」，包裝上列出為「日本青森產地直送」。雖然食物標籤列出是「Product of Japan」惟食物包裝上的認證錯漏百出，一盒雞蛋共15隻，標籤卻是「10 pcs」，公司標誌亦有異，亦未有標明製造商或包裝商的地址，被懷疑是大陸蛋假扮日本蛋。

食安中心則提醒，市民應從有信譽、衞生可靠的持牌商舖購買蛋隻，並特別留意蛋隻來源。若發現有來歷不明或過分便宜的蛋隻，便不應購買。超級市場購買的雞蛋可追蹤來源及批次，運送及儲存方法均有規定，雞蛋的品質相對較為穩定，亦會相較於街市購買的雞蛋安全。

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