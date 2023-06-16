輻射蛋｜日本蛋產量最高縣市近輻射區　標籤毋須列明食咗都唔知？

日本進口雞蛋可以安心食用嗎？自福島核事故後，香港曾限制福島及四個縣（千葉、群馬、茨城及栃木）的部分食品進口，至2018年才獲有限度放寬。不過，自日本公布會將福島核廢水排入大海，不少人都擔心進口食品會受影響。有讀者留言表示日本每月進口過千萬隻雞蛋來港，而食安中心的抽樣檢查無法完全杜絕輻射蛋進口，擔心會誤食輻射蛋而不自知，亦有人擔心香港會因日本進口雞蛋受限而陷入蛋荒。



日本出口雞蛋香港佔９成 產量最高縣市近輻射區

日本全國每年合共生產近250萬噸雞蛋，當中以鹿兒島、千葉縣、廣島縣、愛知縣、茨城縣產量最高，而千葉縣和茨城縣，則因鄰近核事故地區而受香港進口限制。

不少港人鍾愛日產雞蛋，早前有日本媒體報導指，日本輸出至香港的雞蛋在最近數年急升，佔日本雞蛋總輸出超過九成。記者亦翻查過政府統計處的資料，自2012年起，日本雞蛋的進口量持續上升，在2018年7月放寬限制後，日本進口雞蛋亦有明顯升幅。單單計算今年1月到4月的日本雞蛋進口量，已經超過7600萬隻。

按圖即看日本雞蛋進口量：

受限地區雞蛋有條件進口 須證明輻射水平沒超標

自日本公布將排放核廢水後，不少市民擔心輻射會影響農作物、或者家禽使用含放射性物質的食物，而導致日本雞蛋同樣受到污染。

放射性物質是如何擴散（食物安全中心網頁）

目前，連同千葉縣和茨城縣在內等五個進口受限縣市的禽蛋，只要附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，便可進口香港。輻射證明書須註明進口本港的每批日本食品來自哪一個縣，並證明有關食品的輻射水平沒有超出限值；出口商證明書則用作證明有關出口商向本港出口的食品就輻射防護而言適宜供人食用，並在日本可供銷售。

法例無規定須列出食物來自縣市

不過，目前香港法例對於食品包裝標籤的規定，只需列明製造商或包裝商的全名及地址；或有關食物原產國家的說明，再加上香港經銷商的名稱及香港經銷商的地址。條例並未有進一步規定必須列出有關食物是來自哪一個縣，因此市民的確有機會在未知的情況下吃到來自受限縣市地區的進口雞蛋。

食安中心則表示，會根據食物監測計劃就日本進口食品進行檢測，為日本進口食品安全提供保障。進口香港的日本食品，食安中心人員會先用手提測量計整批檢查食品，再抽樣進行輻射污染監察系統檢查。超過限值的樣本會送交政府化驗所，以詳細分析各類放射性物質的含量。

食安中心會根據本港和日本的抽驗結果，視乎需要調整各縣進口的不同食物組別的抽驗樣本比例。（食物安全中心網頁）

食安雙重把關嚴格抽查 檢測樣本全部合格

食安中心於2011年開始對日本進口食品實施額外管制及監測措施後，共檢測了超過77萬個日本進口食品樣本，所有食物樣本的輻射檢測水平均沒有超出國際食品法典委員會的指引限值。而今年1月到4月為止，食安中心亦檢測共192個野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本，全部均合格。因此即使食用來自有條件進口縣市的食品，誤食輻射蛋的機會亦相當微，市民毋須過分擔心。

按圖即看食安中心樣本檢測結果：

中國內地雞蛋進口量最高 不會陷入蛋荒

不少人都擔心進口雞蛋會因核廢水排放而受到影響。雖然日本雞蛋在香港的進口量高，但並非唯一選擇。就香港而言，中國內地的雞蛋進口量最高，單單在本年的頭4個月，進口量已達到7億6千萬隻雞蛋，是日本進口量的10倍，其次為泰國和越南。因此市民如果對於日本進口雞蛋有憂慮，亦有其他進口雞蛋可供選擇，不會陷入蛋荒。