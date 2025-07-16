腹瀉怎麼辦｜醫生教飲汽水治肚屙2原因　紓緩腸胃不適4招忌飲奶茶

腹瀉怎麼辦｜天氣炎熱，食物放在室溫下容易變壞，誤食易致屙嘔肚痛。不過，最令人擔心是身體在短時間內脫水，令器官造成負擔。除了求醫，網上流傳飲已經放氣的七喜都可以對肚瀉的病人有幫助，究竟是否有效？當中是什麼原理？七喜之外，其他飲品又可以紓緩肚瀉嗎？



夏天容易進食到變壞的食物，引發腸胃炎。（Pexels）

無論是病毒、細菌感染，抑或進食了不潔的食物，都會引致腹瀉，患者一般都會感到腹脹、腹痛，如廁時會出現軟便、水便等問題。雖然可以排走體內的細菌和毒素，不過短時間失去太多水份和電解質，都會令人感到口乾、疲倦、全身乏力的情況。

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腹瀉怎麼辦｜喝七喜可以紓緩肚屙？

肚瀉的時候可以多喝七喜紓緩。聽起來看似匪夷所思，但原來都有根據。家庭醫生莫昆洋表示，肚瀉會令身體短時間內失去大量水分和電解質，所以患病期間要盡量多飲流質飲料，如果有電解質和含糖分的水就更理想，因為可以補水之餘，亦可填補流失的電解質，而七喜就正好滿足以上2個要求，患病期間可以適量飲用。他坦言，不一定局限於特定的有汽飲品，只要是滿足到以上2個條件就可以。

不過，每天可以喝多少有汽飲品呢？莫醫生表示，並沒有一個實際的數量，但須留意小便的顏色，若然顏色變深，即代表過量，有可能是身體攝取過量色素所致，需要暫停飲用了。

飲用有汽飲品可以補充身體流失的水分和電解質。（網上圖片）

腹瀉怎麼辦｜飲錯汽水肚屙更嚴重

市面上的有汽飲品這麼多，又是不是所有飲品都適合在腸胃炎期間飲用？答案當然不是！病人需要盡量避免飲用含有咖啡因或酒精成分的飲品，例如可樂或者能量飲品，因為2種成分都會刺激腸道蠕動，令本來已經十分敏感的腸道更加活躍，加劇腹瀉問題。

有腸胃不適的人就應該暫時停飲含咖啡因的飲品。（Pexels）

按圖看腹瀉原因和紓緩方法：

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腸道不適4大建議

除了可以喝非咖啡因有汽飲品之外，亦可以參考以下4個建議：

1. 暫時停止進食



暫時停食可以減輕腸胃的負擔和有休息的時間

2. 從白開水或運動飲料中吸收水分，宜小口攝取



大量飲水亦會增加肚瀉機會，宜慢慢補充身體流失的水分和電解質

3. 進食清淡易消化的食物，例如蘇打餅乾、吐司、香蕉、雞肉等



腹瀉之後身體會感到乏力，進食清淡食物可以補充身體營養，同時不會對腸胃造成負擔

4. 避免飲用奶茶及進食難消化的食物，包括番薯、螺頭等、生冷及刺激性食物和高纖維食品



因為奶及其他難消化食物一樣，都會加劇腸胃的負擔