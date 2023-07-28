雞蛋變壞｜連鎖超市日本蛋4隻壞2隻！如何保存雞蛋置室溫可多少天

超市驚見壞蛋！近日有人於Facebook群組《香港蛋控協會》發布兩則帖文，文章指出她早前在超市購入雞蛋卻開出壞蛋。「唔信邪」的事主其後再次在同一超市購入雞蛋，結果再次中伏！究竟為何會出現壞蛋？雞蛋應該如何保存？



連鎖超市買雞蛋變壞 疑因店家冇放雪櫃導致？

事主在帖文中表示，在大X生活超市見到有售賣特價韓國雞蛋，於是共購入4排，惟每排10隻，至少有一到兩隻壞蛋。事主數星期後再次到訪同一家超市購入雞蛋，惟這次她選購了日本雞蛋而非特價雞蛋，但仍然開出至少兩隻壞蛋。事主憤怒表示「唔會再俾機會喺呢度買蛋」。（請按下圖👇👇👇）

有網民在帖文下方留言，指亦同樣遇上這情況，亦有人懷疑事主購入核輻射蛋。有網民則詢問事主該店舖有沒有將雞蛋放入雪櫃，事主則回覆指店家「幾箱都冇放雪櫃」，網民則指在炎熱天氣下，雞蛋在運送或保存不當均難以保鮮，容易發霉，即使未到期亦有機會變壞。

夏季病菌迅速滋生及繁殖 蛋類不應長時間放室溫

夏季是食物中毒的高危時期，溫暖的環境有利於細菌快速繁殖，而致病菌大多在攝氏4°C至60°C之間迅速滋生及繁殖，因此夏季應更小心注意食物安全。食物如受致病菌污染，會導致食物迅速變壞，毋須再烹煮的即食食品如：燒味、滷味；已煮熟的米飯麵食；生或未熟的食物如：蛋類、乳製品、刺身等高風險食物，不應長時間放置室溫。（請按下圖👇👇👇）

一般而言，室溫蛋可以置於陰涼處約保存7-10天，但雞蛋最理想是保存在攝氏4度至10度的環境下。存放在涼爽、較恆溫的雪櫃中，避免陽光照射，能夠有效延長保鮮期、減少細菌繁殖的機會。

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氣味不能判斷食物好壞 雞蛋發霉應立即丟棄

由於香港夏季天氣炎熱潮濕，一般濕度較大的環境下，雞蛋亦容易發霉，黴菌也能通過雞蛋殼上小孔滲入雞蛋內部，用水洗亦無法完全去除黴菌毒素。吸收黴菌毒素會出現噁心、嘔吐、食慾減退、發燒、腹痛等症狀，因此發霉的雞蛋千萬不能吃，並應立即丟棄。（請按下圖👇👇👇）

有市民或會透過氣味分辨食物有否變壞，但即使食物中可引致食物中毒的細菌處於有害水平，味道和氣味亦未必會出現異樣，因此如不肯定食物是否安全，應直接扔棄，不應以試吃判斷食物是否可供食用。

蛋隻來源須留意 超市場雞蛋品質相對穩定

食安中心提醒市民，應從有信譽、衞生可靠的持牌商舖購買蛋隻，並特別留意蛋隻來源。若發現有來歷不明或過分便宜的蛋隻，便不應購買。超級市場購買的雞蛋可追蹤來源及批次，運送及儲存方法均有規定，雞蛋的品質相對較為穩定，亦會相較於街市購買的雞蛋安全。（請按下圖👇👇👇）

食安中心亦為業界提供相應指引，建議業界向可靠的供應商採購清潔、沒有裂紋或蛋液漏出的蛋；有殼蛋亦應貯存在陰涼乾爽的地方，尤其在夏天炎熱潮濕的天氣，最好存放在雪櫃內，並應按照先入先出的原則使用。