行街市｜大成街市全港最平！游水東星$130扇貝$5 花蟹$25 豬$22斤

大成街市於1998年啟用，位於黃大仙及新蒲崗之間，一直以價廉物美見稱，更被網上多個群組譽以「海鮮全港最平」，水果亦平過果欄，記者今次特意走訪這個東九龍地標之一大成街街市。

攝影：黃偉麟



大成街市在區內名氣甚高。（攝影：黃偉麟）

大成街市 區內名氣高

大成街市位置不算方便，距離黃大仙地鐵站約10分鐘步程，對於外區的朋友來說是有點隔涉。但對於黃大仙區或附近的居民，有多條巴士及小巴路線直達街市，而且價錢具競爭力，所以在區內名氣甚高。大成街街市主要分成3層，地下是海鮮檔、菜檔及肉檔，而一樓是水果檔及雜貨檔，二樓則為熟食中心。

海鮮檔位於地下 價錢平絕東九龍

Facebook有多個海鮮群組，不時有網民拍片直擊大成街市的海鮮價格，向來都給予網民不少驚喜，甚至有人不相信那麼便宜，因此，記者第一時間直擊海鮮的價格是否如網片一樣。

大成街街市約有20至30個海鮮檔，可能是休魚期的關係，當天只有10多檔營業，價錢的確如網片一樣，平絕東九龍。黃大仙下邨入口處的海鮮檔，在下午5時左右，活藍花蟹減價至$100/4隻，這個價錢記者前所未見，小型紅花蟹是$100/2斤。扇貝也是$36至$40/斤，有一些已開殼的扇貝，最便宜的一檔，只售$50/9隻，這個價位也是從沒見過，記者一心以為是死掉或不新鮮，但看見檔主賣完一份，再把新一份開殼。

冰海鮮也是非常便宜，黃鱲䱽$25/2條，烏頭$15/條，黃花魚$38/3條，青根魚$20/3條，鮑魚$50/8隻，而游水東星斑只是$130/條，上星期在楊屋道街市，相同的大小需要$180/條，所以人頭湧湧也是理所當然。

按下圖看大成街市有哪些海鮮：

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菜檔價錢媲美連鎖直銷菜 新鮮豬肉$22斤

大成街街市是食環轄下街市之一，所以沒有連鎖菜檔進駐，本以為售賣本地批發菜的價錢會較貴，怎料大成街街市的菜檔也有一份份出售，小棠菜$10/份，白菜$10/份，西生菜$10/3個，勝瓜$5/份，菜心及芥蘭也是$7/份，雖然不及直銷菜便宜，但以本地批發菜來說，可算是最平的街市之一。

這裡有10多檔豬肉檔及4檔牛肉檔左右，豬肉在5時許已開始減價，平均$22至$24/斤，部分排骨及湯骨只售$20/份。街市還有冰鮮雞出售，約$30至$40/半隻，價錢與其他街市相若。

按下圖看大成街市有哪些蔬菜：

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按下圖看大成街市有哪些肉類：

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水果價錢便宜 網民指平過果欄

水果檔位於1樓的右方，檔口數量不算多，當天只有6至7檔營業，當中最便宜的是近期當造的美國車厘子，最便宜的售$20/磅，大金奇異果$45/5個，黑牌橙$22/4個，新奇士橙$20/5個，紅肉火龍果$15/3個，王林蘋果$32/4個，8424西瓜$48/個，部分水果價錢的確平過果欄。

按下圖看大成街市有哪些水果：

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以上價格日期：2023年7月26日17:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

