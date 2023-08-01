桃駁李營養｜補血養顏降血壓6好處1類人不宜 黃肉白肉哪種較甜？
撰文：黃偉麟
出版：更新：
桃駁李是桃子和李子的雜交種，與桃子只差一個基因組，但是外表像李子一樣光滑，而味道及口感都跟桃非常相似，肉質的顏色以白色或黃色為主，體型比桃略小。
桃駁李分白肉黃肉 5至9月最當造
桃駁李以美國產的最為普及，每年5月至9月為當造季節，主要分成白肉桃駁李及黃肉桃駁李。美國最大的桃駁李生產商FamilyTree指，他們的白肉桃駁李味道與白桃相似，但表面沒有絨毛，而且酸度非常低，因此天然甜味更加突出。
黃肉桃駁李，FamilyTree指經過不斷的改良，他們的黃肉桃駁李酸度已經降低，味道較白肉更甜，但仍然保留了一些黃肉桃駁李傳統的酸味。
桃駁李營養價值（每100克）
糖13克
有機酸1.5克
果膠1克
蛋白質1.1克
維他命C 12毫克
磷40毫克
鈣12毫克
鐵0.8毫克
鎂14.5毫克
鉀201毫克
按下圖看桃駁李6大功效：
+8
桃駁李6大有益功效
1）生津止渴
桃駁李性平味甘，有生津止渴和清肝除熱的重要功效。
2）清除虛熱
桃駁李帶有酸味，入肝經和腎經，食用後能清除體內虛熱，虛熱是指身軀和暖而手腳卻冰冷。
3）補血養顏
桃駁李含豐富鐵質，能增加人體紅血球蛋白，有補血養顏的功效，是缺鐵性貧血病人的有益食物。
4）促進傷口癒合
桃駁李含豐富膠原，膠原能促進傷口結疤及傷癒，對合成皮膚的重要組成部分也起到重要的作用。而膠也有整腸的功效。
5）保護免疫系統
桃駁李含豐富維他命C，不僅有助於身體吸收鐵質及保護免疫系統，而且有保護和修復肌膚免受環境損害。
6）降低血壓
桃駁李含豐富鉀質，鉀質有抵銷鈉質的作用，能夠排除體內多餘鹽分，擴張血管並降低血壓，幫助控制體內液體及保持肌肉順利運作。
桃駁李食用禁忌
桃駁李果酸含量特別高，因此不易多食，否則會傷害脾胃，並引發胃痛和胃潰瘍。腸胃功能欠佳的人，不宜多食用桃駁。
資料來源：老資料網／維基百科