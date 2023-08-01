桃駁李營養｜補血養顏降血壓6好處1類人不宜　黃肉白肉哪種較甜？

桃駁李是桃子和李子的雜交種，與桃子只差一個基因組，但是外表像李子一樣光滑，而味道及口感都跟桃非常相似，肉質的顏色以白色或黃色為主，體型比桃略小。



桃駁李分白肉黃肉 5至9月最當造

桃駁李以美國產的最為普及，每年5月至9月為當造季節，主要分成白肉桃駁李及黃肉桃駁李。美國最大的桃駁李生產商FamilyTree指，他們的白肉桃駁李味道與白桃相似，但表面沒有絨毛，而且酸度非常低，因此天然甜味更加突出。

白肉桃駁李味道與白桃相似，但表面沒有絨毛。（FamilyTree）

黃肉桃駁李，FamilyTree指經過不斷的改良，他們的黃肉桃駁李酸度已經降低，味道較白肉更甜，但仍然保留了一些黃肉桃駁李傳統的酸味。

黃肉桃駁李酸度較低，味道較白肉更甜。（FamilyTree）

桃駁李營養價值（每100克）



糖13克

有機酸1.5克

果膠1克

蛋白質1.1克

維他命C 12毫克

磷40毫克

鈣12毫克

鐵0.8毫克

鎂14.5毫克

鉀201毫克



按下圖看桃駁李6大功效：

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桃駁李6大有益功效

1）生津止渴

桃駁李性平味甘，有生津止渴和清肝除熱的重要功效。

2）清除虛熱

桃駁李帶有酸味，入肝經和腎經，食用後能清除體內虛熱，虛熱是指身軀和暖而手腳卻冰冷。

3）補血養顏

桃駁李含豐富鐵質，能增加人體紅血球蛋白，有補血養顏的功效，是缺鐵性貧血病人的有益食物。

4）促進傷口癒合

桃駁李含豐富膠原，膠原能促進傷口結疤及傷癒，對合成皮膚的重要組成部分也起到重要的作用。而膠也有整腸的功效。

5）保護免疫系統

桃駁李含豐富維他命C，不僅有助於身體吸收鐵質及保護免疫系統，而且有保護和修復肌膚免受環境損害。

6）降低血壓

桃駁李含豐富鉀質，鉀質有抵銷鈉質的作用，能夠排除體內多餘鹽分，擴張血管並降低血壓，幫助控制體內液體及保持肌肉順利運作。

桃駁李果酸含量特別高，易引發胃痛和胃潰瘍。（網上圖片）

桃駁李食用禁忌

桃駁李果酸含量特別高，因此不易多食，否則會傷害脾胃，並引發胃痛和胃潰瘍。腸胃功能欠佳的人，不宜多食用桃駁。

桃駁李黃肉白肉哪種好食？ 白肉桃駁李味道與白桃相似，但表面沒有絨毛...... 哪些人不宜食用桃駁李？ 桃駁李果酸含量特別高，易引發胃痛和胃潰瘍......

資料來源：老資料網／維基百科