水中毒｜網紅挑戰地獄瘦身日喝3.8L水致中毒　如何知道飲水過多？

飲水過量都會中毒？外國一名網TikTok網紅Michelle Fairburn挑戰爆紅的瘦身鍛鍊法「75天艱難挑戰（The 75 Hard Challenge）」，並且在TikTok上分享過程，豈料挑戰到第12天時卻懷疑因飲水過量而中毒入院，且被診斷出嚴重缺鈉。事後她仍然堅持完成挑戰，但將飲水分量減少。為何飲水過量會中毒？



外國 CEO推75天艱難挑戰 聲稱可實踐自我價值

「75天艱難挑戰」是由外國一名補健品公司行政總裁Andy Frisella所發起的挑戰。根據該項目網站介紹，這項挑戰並不是一項健身挑戰，而是一項「變革性的心理韌性計劃」。計劃亦聲稱參加者可通過此挑戰提高自信、毅力、自我價值，此計劃已經有超過十萬名來自世界各地的網友參加。

連續 75 天每日喝3.8公升水 未能完成目標需重新挑戰

參加者需要遵循以下規則連續 75 天：嚴格控制飲食，不能喝酒、亦不能食用任何餐單以外的食物；完成兩次45分鐘的鍛煉，而其中一次必須在戶外進行；喝約3.8公升水；拍照；以及閱讀10頁讀物。如果沒有完成任何每日目標，則需要從第一天開始重新挑戰。

外國網紅挑戰第12天 出現嚴重腹瀉、難以進食

Michelle一開始亦嚴格遵循所有規則，而且每天喝近3.8公升水。直到挑戰的第12天，她開始出現嚴重腹瀉、噁心、頭痛、發燒等症狀，腹部和腰部亦有痛楚。她表示自己無法進食任何食物，也不敢吸收任何飲料，因此只喝了兩口塗有純素黃油的麵包。（請按下圖）

身體嚴重缺鈉患水中毒 網紅不放棄欲繼續挑戰

由於Michelle本身患有健康焦慮問題，因此她認為情況並非嚴重到需要前往醫院接受治療。她於是請女兒開車載她到診所，經過一輪檢查後發現她的血壓相當低、肌腱反射異常、身體嚴重缺鈉，醫生懷疑她患上低鈉血症，亦即俗稱的「水中毒」。Michelle其後被送往醫院，經治療後情況已經好轉。不過，Michelle事後表示自己將繼續進行挑戰，但會將每日喝水的分量從3.8公升減至500毫升。（請按下圖）

大量喝水會稀釋體內鈉質 嚴重可致癲癇或昏迷

攝取足夠的水分才能讓身體正常運行，但攝取過量或過少同樣會產生各種問題。當人體一次大量補充水分，卻沒有同時補充鹽分時，血液中的鹽分會被大量稀釋，造成細胞內外的電解質濃度不平衡，引致水中毒。水中毒的症狀包括頭暈、眼花、嘔吐、虛弱無力、心跳加快等，嚴重更可能出現癲癇、昏迷症狀，甚至死亡。（請按下圖）

一般而言，成人建議每日飲6至8杯（以每杯250毫升計）水。不過，由於每個人的身體不同，飲水量亦需要取決於不同因素，例如：性別、年齡和疾病等。正確成年人的喝水量應為每天每公斤30毫升，即1名體重50公斤的成年人，每天應攝取1.5公升水。

尿液顏色分辨水分是否足夠 糖尿病患者須減少飲水量

要了解身體是否有足夠水分，可以透過尿液顏色分辨。如果尿液呈淡黃色，表示體內有足夠的水分。深黃色、琥珀色或橙色的尿液表示需要攝取更多水分。透明無顏色的尿液顯示你體內有過多水分。另外，如不感到口渴；可以正常排汗；定期有小便的需要，而不會過於頻密，則表示身體有足夠水分。

市民亦可因應活動量、天氣或健康狀況調解所需要的水分。不過，患有糖尿病、腎臟問題和其他某些健康狀況等疾病會影響身體排出水分的能力，因此長期病患者有可能需要減少飲水量，以免身體儲存過多水分，增加身體負擔。