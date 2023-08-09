車厘子｜台驗出14噸美國車厘子含禁用農藥！攝過量恐傷肝腎

台灣衛生福利部食品藥物管理署在昨天（8月8日）公佈，有4批共14公噸來自美國的車厘子驗出殘留農藥，台灣食藥署表示，近6個月已累計有18批美國車厘子不合格，已去信美國官方要求改善。



GOLD PRIZE車厘子違規（台灣衛生福利部食品藥物管理署）

14噸美國車厘子違規 需銷毀或退運

台灣衛生福利部食品藥物管理署昨天（8月8日）公佈，4批從美國進口的車厘子被檢出殘留農藥滅芬座0.01至0.02 ppm不合格，總重14160公斤，來源廠商皆為CHELAN FRESH MARKETING，廠牌則包括BUCKHORN和GOLD PRIZE。該品牌在香港同樣有售，惟未知是否同一批次，亦未見食安中心作出任何警告或提示。

GOLD PRIZE在香港同樣有售（carousell）

6個月累計達18批車厘子不合格 需100%逐批查驗

台灣食藥署副署長林金富指，包括8月8日公佈的4批車厘子違規，美國進口車厘子在過去6個月內已經累計多達18批不合格，目前已採取最嚴格的百分百逐批查驗，並表示已經正式去信給美國在台協會AIT要求改善違規情況。

滅芬座在美國准許使用的，但因為台灣沒生產車厘子，故未訂定農藥殘留容許量標準。台灣已向美國業者說明，若要申請車厘子農藥滅芬座的「農藥殘留容許量標準（MRL）」，也應盡速備妥資料提供審查，以符合台灣法規。

美國車厘子驗出殘留滅芬座 低毒性農藥可傷肝腎

BUCKHORN車厘子違規（台灣衛生福利部食品藥物管理署）

台灣食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，農藥滅芬座在台灣僅准用在胡瓜等作物上，但不可使用於車厘子上。台灣林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑曾表示，滅芬座屬於低毒性農藥，雖不會致癌或致畸胎，但如攝取過量，仍會對肝、腎造成傷害。而關於上述的違規車厘子，台灣當局表示會安排退運或銷毀。

資料來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署