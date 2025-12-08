茶餐廳食品｜營養師列12款熱量排名沙爹牛麵第3　最肥1碗麵=2個餐

茶餐廳，香港無人不知的存在，有時想便宜免麻煩都會走進醫肚，但你清楚茶餐廳食物的熱量嗎？有營養師分享茶記常餐的熱量，教大家一些減少邪惡度的選擇，最肥1碗麵=2個餐！



茶餐廳食品熱量｜五香肉丁、沙嗲牛麵非最肥 哪是熱量之冠？

茶記常餐經常見到的沙嗲牛肉麵、五香肉丁公仔麵可說是茶餐廳的熱賣之選，但它們的卡路里都非常高！據營養師Charlene Wong所言，以每份計算，沙嗲牛肉麵有667卡路里，五香肉丁公仔麵則有710卡路里，熱量相當高。公仔麵經油炸，本身亦含高達約15克脂肪，是茶記常餐中的「邪惡之選」。【沙嗲牛肉麵食譜】茶記必吃之選 加工調製沙嗲醬特濃特香！

餐蛋麵成熱量之冠（資料圖片）

但上述兩種麵都不是茶記常餐的卡路里之霸， 餐蛋麵才是茶記常餐的熱量冠軍！ 餐蛋麵熱量高達785卡路里。營養師Charlene指，午餐肉煎蛋公仔麵中的午餐肉為加工肉類，脂肪含量高，尤其是飽和脂肪，長期吃有機會增加患上心血管疾病的機會，公仔麵屬於精製澱粉質，而且鈉含量高，整體熱量高，缺乏「有益」的營養素。12款午餐肉檢測｜最高鈉2片=半匙鹽！脂肪差22倍 只1款非高鈉高脂

按圖看茶餐廳12款常見食品熱量（由高至低排列）：

1 午餐肉煎蛋公仔麵：785卡路里

2 午香肉丁公仔麵：710卡路里

3 沙嗲牛肉麵：667卡路里

4 餐蛋治：565卡路里

5 牛油多士配炒蛋：427卡路里

6 番茄牛肉通粉：368卡路里

7 雪菜肉絲米粉：354卡路里

8 茄蛋治走牛油：327卡路里

9 火腿通粉：320卡路里

10 淨多士配太陽蛋：264卡路里

11 港式奶茶：112卡路里

12 熱檸茶（半茶匙糖）：36卡路里



茶餐廳食品熱量｜火腿通粉最低卡 加熱檸茶等同半個餐蛋麵？

營養師推薦火腿通粉代替餐蛋麵、沙嗲牛肉麵、五香肉丁公仔麵等。雖然火腿也屬於加工肉類，但脂肪含量相對低，加上通粉含豐富蛋白質、膳食纖維等，比公仔麵好。而番茄牛肉通粉、雪菜肉絲米粉都是比較好的選擇，雪菜肉絲米粉的肉絲能提供蛋白質，番茄牛肉通粉也能提供蛋白質、膳食纖維、茄紅素等，營養均衡。

按圖看16款茶餐廳凍飲卡路里（按每100毫升熱量由低至高排名）：

在常餐中飲品也是相當重要的一環。港式奶茶有112卡路里，而熱檸茶加半茶匙糖也僅有36卡路里。如果選擇常餐火腿通粉加熱檸茶，其熱量都只有356卡路里，而餐蛋麵熱量高達785卡路里，換言之火腿通粉一個餐的熱量連半個餐蛋麵都沒有！

資料來源：營養師Charlene Wong