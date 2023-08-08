豬手冷知識｜富膠質抗衰老媲美熊掌？點分豬手豬腳？靚豬手3特徵

豬手是不少人喜愛的食材，不管是產後常吃的豬腳薑，小菜燜豬手、鹵水燻蹄，甚至德國鹹豬手等，都不禁令人垂涎三尺。但你知道豬手和豬腳有什麼分別嗎？它們又有什麼營養？我們又應如何挑上品呢？



豬手補血健腰。（istockphoto）

豬手補血健腰 氨基酸含量媲美熊掌

豬手含豐富蛋白質、脂肪、鈣、磷、鎂、鐵等多種營養素，當中的胱氨酸、精氨酸等11種氨基酸含量更可與熊掌媲美，有改善免疫​​功能、促進睡眠、加速肌肉復原等功效。

豬手補血健腰。（istockphoto）

據食安中心資料每100克豬手約含蛋白質23克，脂肪12克，膽固醇88毫克。從中醫角度看，不管是豬手還是豬腳，它的屬性都相對平和，味甘、鹹，具補虛弱、填腎精的作用，可治婦女產後缺少乳汁之症，甚至對普通女性也有豐胸的作用。故豬腳薑也是產後常吃的食品之一。

豬手富骨膠原但不能嫩膚 恐易胖要當心

豬手（上）豬腳（下）（istockphoto）

膠原蛋白是蛋白質的一種，人體有足夠的膠原蛋白，使皮膚飽滿並具彈性，促進骨骼、肌腱和韌帶等組織的癒合。而豬手雖然含膠原蛋白，但它們的分子結構過大，無法直接被腸道吸收及利用，難以達到使皮膚充滿彈性之目的。加上豬手脂肪較高易發肥，有機會提升罹患心血管疾病風險，若想用豬手補充骨膠原抗衰老的人便要小心了。

豬手肉多、豬腳皮厚 如何挑選靚豬手？

豬手（左4件）豬腳（右3件）（istockphoto）

豬手、豬腳可能很多人都不會分，其實豬的前蹄為豬手，後蹄為豬腳，除了部位不同外，其肉質、口感、營養都不同！豬前蹄較後蹄短而粗壯、皮薄肉多、膠質豐富、異味較小；而後蹄豬腳的骨頭較大，豬皮較厚，膠感高、質地堅韌，烹調中以煲、燒、燉為主。（請按下圖）

豬手普遍比豬腳肉多異味較少，故有不少人認為豬手品質優於後蹄豬腳，因此豬手普遍價格都比豬腳高。據香港食物規格資料庫的說明，想要挑選上品豬手可留意3大要點：

上品豬手3要點1：顏色。

上好的豬手肉色紅潤均勻，白色表皮亦富有光澤，而變質的豬手皮膚為暗灰白色。



上品豬手3要點2：質地。

上好的豬手其質地堅韌，有彈性結實而無破損，而品質不佳的豬手其肉質軟無彈性，有變質的甚至會有黏膩之感。



上品豬手3要點3：氣味。

上好的豬手無異味，而變質豬手會傳出臭味。



資料來源：香港食物規格資料庫/食安中心