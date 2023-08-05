夏天湯水食譜｜花旗參蘋果老黃瓜湯益心健脾 補氣養陰1類人慎用
撰文：古曦朗
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長夏易傷心脾，花旗參蘋果老黃瓜湯就相當適合現在喝！它能清熱潤肺、解暑消炎，而且味道清甜回甘！大家都可以一試。
攝影：古曦朗
花旗參清虛熱補氣養陰 夏天飲最啱！
花旗參又稱西洋參，味甘性涼，益氣養陰，清熱生津。不但有補氣、養陰作用，更有助清虛熱、虛火，除了適合捱夜、壓力大的人食用外，因其在眾多參類中偏涼的屬性，它是夏天最適合的藥材之一。
老黃瓜清熱利尿 夏天熱門湯料之一
夏天瓜果湯水不止有冬瓜，老黃瓜也是不錯的選擇！老黃瓜味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利尿等功效。老黃瓜是青瓜「老翁」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，亦因為又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，大家購物時可仔細留意。
因為現在是長夏易傷心脾。此湯具益心健脾，補氣養陰，清熱解暑的作用。
花旗參蘋果老黃瓜湯
材料：
瘦肉半斤
花旗參 20克
蘋果 1個
老黃瓜 1條
粟米 1條
蓮子 20克
淮山 20克
瘦肉 300克
水2公升
鹽適量
材料功效：
花旗參：清熱消炎、益氣養陰
蘋果：生津止渴、除煩消暑
老黃瓜：清熱去濕
粟米：補脾和胃
蓮子：補脾止瀉，清心養神益腎
淮山：生津益肺
瘦肉：滋陰潤燥
做法：
1 把淮山、花旗參、蓮子沖水洗淨浸半小時
2 瘦肉汆水備用
3 把粟米去葉，粟米、老黃瓜、蘋果洗淨切件用
4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲90分鐘即可，加鹽調味後完成
不失敗秘訣：
~蘋果不用去皮，但去心，否則湯會變酸。
~上述藥材的水可用作煲湯水量，湯水更香。