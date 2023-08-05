夏天湯水食譜｜花旗參蘋果老黃瓜湯益心健脾　補氣養陰1類人慎用

長夏易傷心脾，花旗參蘋果老黃瓜湯就相當適合現在喝！它能清熱潤肺、解暑消炎，而且味道清甜回甘！大家都可以一試。

攝影：古曦朗



花旗參蘋果老黃瓜湯（攝：古曦朗）

花旗參清虛熱補氣養陰 夏天飲最啱！

花旗參又稱西洋參，味甘性涼，益氣養陰，清熱生津。不但有補氣、養陰作用，更有助清虛熱、虛火，除了適合捱夜、壓力大的人食用外，因其在眾多參類中偏涼的屬性，它是夏天最適合的藥材之一。

花旗參蘋果老黃瓜湯（攝：古曦朗）

老黃瓜清熱利尿 夏天熱門湯料之一

夏天瓜果湯水不止有冬瓜，老黃瓜也是不錯的選擇！老黃瓜味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利尿等功效。老黃瓜是青瓜「老翁」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，亦因為又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，大家購物時可仔細留意。

因為現在是長夏易傷心脾。此湯具益心健脾，補氣養陰，清熱解暑的作用。 許秀欽中醫

花旗參蘋果老黃瓜湯

材料：

瘦肉半斤

花旗參 20克

蘋果 1個

老黃瓜 1條

粟米 1條

蓮子 20克

淮山 20克

瘦肉 300克

水2公升

鹽適量

花旗參蘋果老黃瓜湯材料（攝：古曦朗）

材料功效：

花旗參：清熱消炎、益氣養陰

蘋果：生津止渴、除煩消暑

老黃瓜：清熱去濕

粟米：補脾和胃

蓮子：補脾止瀉，清心養神益腎

淮山：生津益肺

瘦肉：滋陰潤燥

花旗參蘋果老黃瓜湯（攝：古曦朗）

做法：

1 把淮山、花旗參、蓮子沖水洗淨浸半小時

2 瘦肉汆水備用

3 把粟米去葉，粟米、老黃瓜、蘋果洗淨切件用

4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲90分鐘即可，加鹽調味後完成

不失敗秘訣：

~蘋果不用去皮，但去心，否則湯會變酸。

~上述藥材的水可用作煲湯水量，湯水更香。