北芪好處｜解毒補氣去瘀上品4特徵1類人不宜　黃芪、南芪又係咩？

北芪是大家日常常見的藥材，它可以用來煮湯、茶飲，又或者煮成一碗碗中藥，但大家真的了解這種藥材嗎？黃芪、南芪又有什麼分別？有沒有什麼人不宜服用？這次我們邀請了中醫師為我們一一講解。



北芪？南芪？（資料圖片）

北芪解毒補氣又名黃芪 南芪實為五指毛桃

北芪即東北黃芪，正名黃芪又名膜莢黃芪，別名棉芪、綿芪、黃蓍、王孫。而南芪實為五指毛桃，健脾益氣，筆者之前也曾介紹過。北芪因盛產於中國北方，故名北芪。許秀欽中醫為我們說明了北芪的功效，它甘，微溫，歸脾、肺經。可補正氣、解毒排膿、利尿消腫、去瘀生新（肌）。

▼ 北芪即黃芪，南芪即五指毛桃，兩者性質和功效有什麼分別？（按圖 👇👇👇）：

北芪為豆科多年生草本植物，主根深長呈棒形。直根圓柱形、有的有分枝，上端較粗，長30~90厘米，直徑1~3.5厘米，表面縱皺淡棕黃色或淡棕褐色，有不整齊的縱皺紋或縱溝質，硬而韌有粉性，皮部黃白較疏鬆。現在的北芪主要都出產於內蒙古、山西、河北等地。

選上品北芪有4特徵 中醫：1類人不宜

黃芪(資料圖片)

北芪的根為補虛藥，始載於《神農本草經》，列為上品。而《本草綱目》也述寫北芪：「耆長也，黃芪色黃，為補者之長故名」，可見北芪為重要的補氣藥，能補脾健胃、補肺益氣，全身之氣皆能補益，民間有云：「十藥八芪」意思是十條藥方裡面，有八條都會用到北芪。

在兩廣、港澳地區都習慣把黃芪稱為北芪，這和藥材行業區分「南北藥材」有關。而如想選上好的北芪要看4點：根條粗長、菊花心鮮明、空洞小、破皮少者為佳。北芪雖好，為補氣解毒的上品，但因為其補益、昇陽助火之功效，陰虛火旺，躁熱的人並不宜服用北芪，要留意。

▼ 按圖看北芪湯水（按圖 👇👇👇）：

黨參黃芪瘦肉湯食譜

資料來源：許秀欽中醫