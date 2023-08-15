黃宗澤教煮海鮮奇亞籽粥 被嘲痛風早餐！多攝1類食物增腎衰竭風險

奇亞籽食用禁忌！黃宗澤（Bosco）近年打入內地市場，亦開設《小紅書》與內地粉絲互動。除了分享日常生活，更開創了《波記廚房》系列教煮餸。早前他則給內地網民推薦了一款美味健康的早餐—奇亞籽藜麥燕麥粥，不過，有網民則認為其實這份早餐並非真的「健康」，當中奇亞籽更有不少食用禁忌！



黃宗澤教煮奇亞籽藜麥燕麥粥 被網民嘲是痛風早餐

黃宗澤在影片中教網民，先浸泡奇亞籽及藜麥，並加入海鮮熬製高湯，然後將奇亞籽及藜麥放入高湯中，其後加入燕麥，再按自身需要加入其他食材（例如：蔥、菇類、蝦、雞肉等等）便完成，黃宗澤對於自己的「出品」亦非常自豪。（請按下圖👇👇👇）

不少網民大讚黃宗澤「入得廚房、出得廳堂」，表示「做飯的男人最帥了」、「這麼帥，還會煮飯，心都化了」，不過亦有網民將焦點放在其熬製的高湯，表示「高湯裡都是嘌呤」、「痛風早餐」、「證明不了他擅長廚藝，但是證明他沒有痛風」。（請按下圖👇👇👇）

進食高嘌呤食物易誘痛風 增加腎衰竭風險

痛風是一種身體內嘌呤（亦稱：普林）代謝異常的疾病，令尿酸積聚而引起。痛風症的形成是由於血液中尿酸水平太高，變成了晶體，並積聚在關節中導致痛楚。患病成因可包括身體製造太多尿酸，腎臟未能有效把尿酸透過尿液排出體外，或進食大量含嘌呤的食物而誘發。

痛風患者會反覆出現急性關節劇痛，較常發作的部位，包括大拇趾關節，踝關節及膝關節等，長遠甚至可在關節形成痛風石，令關節腫脹變形，亦增加出現腎衰竭的風險。

海鮮、高湯均高嘌呤 冬菇紫菜易讓痛風發作

根據香港風濕病基金會的資料顯示，大型流行病學研究發現，痛風與飲酒、過量的肉類及海產攝取有關，而過度攝取糖分，亦會增加患痛風的機會。（請按下圖👇👇👇）

資深營養學家伍雅芬亦曾在另一報導中受訪時提到，貝類海產或帶殼海鮮、動物性高湯、紅肉、豬骨、動物內臟、魚皮、肉汁等食物都含有更高嘌呤，容易誘發痛風，內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜等亦比較容易讓痛風發作。

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奇亞籽可控制血糖緩解通風 ４類人不宜食用增加胃部負擔

此外，黃宗澤所推薦的粥品亦含有奇亞籽，奇亞籽屬於堅果種子類，即使痛風患者亦適宜食用，適量食用更可以緩解通風。奇亞籽亦可控制膽固醇水平、控制血糖、減少罹患心血管疾病的風險、減輕體重和增加飽腹感。奇亞籽含有豐富膳食纖維、蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸及多種維他命和礦物質，亦因而被列入為「超級食物」之一。（請按下圖👇👇👇）

雖然奇亞籽好處多，但亦非人人適合食用。由於奇亞籽中的omega-3脂肪酸有稀釋血液的作用，因此正服用血液稀釋藥物的人士，應避免食用奇亞籽。另外，奇亞籽中含有很多不能被消化的纖維，對一般人來說可以促進腸道蠕動，不過對於腸胃不好的人，有可能增加胃部負擔，造成脹氣或胃部不適。奇亞籽有降血壓的作用，因此低血壓人士或長者，並不適合進食奇亞籽。同時，奇亞籽的鉀含量高，針對腎臟功能有問題的人士亦應避免進食。