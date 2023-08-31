葉酸好處｜防抑鬱心臟病8好處不只助生育　多攝5類食物4類人不宜

葉酸對身體的發展和維持身體健康至關重要，特別是懷孕中的婦女。不過，原來對於一般人來說，葉酸亦有助調節血糖和預防心臟病，是人體每天不可或缺的營養素，但忌進食過量，否則有礙健康。



葉酸除了有助胎兒發展之外，原來對心血管疾病都有幫助。（資料圖片）

葉酸是什麼？

很多市民都知，葉酸對於懷孕婦女十分重要，因為它有助減低胎兒患上神經缺損的機會。不過葉酸作為維他命B的一種，對普通人同樣重要。它可以製作和修補DNA和RNA，幫助細胞正常生長，而且人體無法自行製造葉酸，必須由每天的食物中吸收，以應付一天的需要。

不少食物都含有豐富的葉酸。（資料圖片）

8大益處 不止有助生育

市面上形形式式的葉酸產品，標榜可以為準媽媽提供足夠胎兒發展的葉酸，不過對於一般市民而言，葉酸都有8大好處：

按圖看看葉酸對人體的8大好處

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1. 預防出生缺陷和妊娠併發症

葉酸會促進正常細胞分裂，有助降低妊娠併發症的機會，亦可預防孕婦貧血。

2. 有助生育

葉酸可以改善卵子及精子的質素，增加懷孕及足月分娩的機會。

3. 維持大腦健康

人體消化蛋白質時，會釋放出毒素，而葉酸可以防止大腦白質病變，保護神經系統。

4. 預防心臟病

葉酸可以有效防止血栓、血管硬化，預防心臟疾病。

5. 維護心理健康

葉酸可以減低患上憂鬱症、思覺失調症及維持心理健康。

6. 調節血糖

葉酸補充劑有助調節血糖，降低胰島素抗阻。

7. 改善炎症

葉酸可以減少炎症反應。

8. 有益腎臟

葉酸能降低慢性腎病患者血液中過多的同半胱胺酸，減低對腎臟的負擔。

5類高葉酸食物 2種超級食物均上榜

葉酸有益身體健康，世界衞生組織建議成人每日應攝取400微克葉酸，而有打算懷孕的婦女則可以將攝取量提升至600微克。雖然坊間有林林總總的葉酸產品，不過其實食物中亦含有豐富的葉酸，只要每天保持均衡飲食，就可以輕鬆達標。台灣營養師李貞慧在網站中分享，深綠色蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物、動物內臟等，都有豐富的葉酸，當中更有2種食物被列為「超級食物」，包括牛油果及羽衣甘藍。

按圖看5大類含葉酸食物

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1. 深綠色蔬菜：例如紅莧菜、羽衣甘藍、菠菜、蘆筍、西蘭花、韭菜、番薯葉、青白菜等。生菜和大豆芽雖外觀顏色較淺，但含量也很不錯。

2. 水果：含量較多的有牛油果、榴槤、士多啤梨、珍珠番石榴。

3. 穀物類和豆類：如鷹嘴豆、小麥胚芽、薏米、燕麥片、黑豆、綠豆、紅豆。

4. 肉類：以動物肝臟、豬心含量最豐富。

5. 雞蛋：主要存在蛋黃中。



葉酸6大禁忌 4類人不宜

雖然葉酸對身體有益，不過原來當中亦有禁忌，不是所有人都適合攝取葉酸。例如身體有過敏、服藥中、正服食避孕藥及維他命B12缺乏症的婦女。

1. 過敏體質

葉酸有機會對皮膚產生敏感，包括出皮疹、痕癢、皮膚紅腫等。

2. 不可以與藥物一同進食

葉酸會與部分藥物產生反應，降低藥物的效力，包括了抗痙攣藥、抗癌藥、中樞神經抑制劑、荷爾蒙藥物等。

3. 正在服用避孕藥，或有煙酒習慣

以上藥物及煙酒均會影響葉酸的吸收。

4. 飲用過多咖啡茶會令身體流失葉酸

咖啡、茶等利尿的飲品會增加新陳代謝，令身體的葉酸水平降低。

5. 高溫烹煮

高溫會破壞葉酸，令身體更難吸收。

6. 維他命B12缺乏症婦女不宜

葉酸會掩蓋維他命B12缺乏的症狀，導致病人有機會延誤發現及治療，不建議自行補充太多合成葉酸。