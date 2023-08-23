黑眼圈｜未必唔夠瞓或與敏感有關！改善黑眼圈6食物粟米、芝麻...

黑眼圈瞓極都有？黑眼圈是不少人的煩惱，它不但影響外表，令樣子看起來疲憊沒精神，而且它難以消退，時間一久眼睛四周還會變得凹陷，嚴重影響外觀。有營養師分享有助改善黑眼圈的6種食物，快來看看！



有黑眼圈唔一定係唔夠瞓（freepik）

有黑眼圈唔一定係唔夠瞓 或與體質、循環有關

黑眼圈的形成不一定是由睡眠引起。由於眼眶四周皮膚不但特別薄弱，皮下組織也特別少，聚集在此的血管又多，所以皮下血流的顏色就容易呈現在眼皮上，形成黑眼圈。

用眼過度也是黑眼圈形成的原因之一（istockphoto）

黑眼圈形成的原因可分兩種，一與體質遺傳有關，表皮黑色素容易沈澱，如過敏體質；二就是睡眠不足、過於疲勞、用眼過度影響眼周圍血液淋巴循環所致，這種形成因素可導致眼睛下方出現藍黑色的眼暈，甚至腫脹。

改善黑眼圈6大食物 天生黑眼圈都得！

據營養師Charlene的分享，有6種食物可有效改善黑眼圈包括：粟米、黑芝麻、海帶、紅蘿蔔、柑橘、番茄。

改善黑眼圈的6大食物：番茄

番茄是6種食物當中熱量最低的，每100克只有17卡路里。番茄除了含有豐富維他命A、C、E、胡蘿蔔素、茄紅素等，有助抗氧化、維持心血管健康外，還有促進血液循環的功效，有助改善血管型的黑眼圈問題。

6大食物改善黑眼圈1：蕃茄（istockphoto）

改善黑眼圈的6大食物：黑芝麻

黑芝麻每100克有566卡路里，是6種食物中最高的。但它含有豐富膳食纖維、維他命B、E、鐵、鋅等，有助減少自由基對細胞作出的傷害、有效滋潤眼周肌膚和眼部肌肉，從而減緩黑眼圈的形成。

改善黑眼圈的6大食物：海帶

體質所致的黑眼圈大多因黑色素容易沈澱而起。而海帶每100克有45卡路里，海帶含有豐富膳食纖維、維他命A、B、C、鐵、鋅等，有助增加血紅蛋白，為血管增添氧分，紓緩黑色素沉澱的問題。

改善黑眼圈的6大食物：柑橘

柑橘每100克有54卡路里，它含有豐富的維他命B、C、鉀、銅、鎂、類胡蘿蔔素等，有助抗氧化、抗炎，以及強化眼睛和眼周的血管，預防青光眼、白內障等問題。

6大食物改善黑眼圈4：柑橘（istockphoto）

改善黑眼圈的6大食物：粟米

粟米每100克有86卡路里，它含有豐富維他命A、B、C、鈣、玉米黃素、葉黃素、鉀等，有助抗氧化、消腫、減少藍光和紫外線對眼睛的傷害。

改善黑眼圈的6大食物：紅蘿蔔

胡蘿蔔每100克有42卡路里，它含有豐富維他命A、B、C、E、胡蘿蔔素、鈣等，有助維持眼睛濕潤、增強夜間視力，也有助滋潤眼周肌膚，以及預防夜盲症。

資料來源：營養師Charlene