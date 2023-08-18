花蟹含重金屬鎘超標須停售！多攝傷心肝腎或致糖尿 3類海鮮易中招

食安中心日前（8月16日）公佈，一批紅蟹（花蟹）檢測出重金屬鎘含量超標逾1倍，食安中心已指令有關入囗商停售受影響產品。重金屬鎘常存在於不同的海鮮中，若鎘中毒可傷心、肝、腎或致糖尿病。



紅蟹即花蟹Coral Crab（香港食物規格資料庫）

菲律賓花蟹重金屬鎘超標 食安：已指令停售

食安中心日前公佈，一批來自原產地菲律賓的紅蟹（花蟹）檢測出重金屬鎘含量超標。重金屬鎘的最高法定限量為百萬分之二，而該批花蟹驗出的含量為百萬分之四點九二，超過安全標準一倍有多。

花蟹重金屬鎘含量超標（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

雖然食安中心並沒有提供涉事商户或商品的詳細資料，但食安中心這次是在進口層面上，檢取上述花蟹樣本作檢測，涉事花蟹理應沒有流出市面。而且食安中心已指令有關入囗商停售有關受影響產品，亦表示會繼續調查及跟進有關結果，包括追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等，市民大可放心。

紅蟹即花蟹Coral Crab（istockphoto）

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

鎘中毒可傷心肝腎或致糖尿 3類海鮮易中招

根據食安中心的資料，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，它亦可透過人類的活動釋出。世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織設定了鎘的每月可容忍攝入量為每公斤體重25微克。

除了蟹，扇貝帶子屬濾食性動物，和蠔亦容易積聚重金屬鎘，食安中心也建議進食前宜先去掉內臟及不宜過量食用。

重金屬鎘中毒可傷心肝腎（istockphoto）

研究顯示，急性鎘中毒可能會損害腸胃道，影響肝臟、心臟和腎臟功能。而慢性鎘中毒會影響腎臟，破壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿病、氨基酸尿等病症。但食安中心亦指，從食物攝取鎘而引致急性中毒的情況不大可能發生，同時也有證據顯示，人經飲食攝取鎘，似乎不大可能令其基因受到毒害或令其人患癌，市民不必過度恐慌。

資料來源：食安中心