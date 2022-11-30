減肥｜牛油果不是水果是油脂類？營養師教每天吃這份量最適合

近年來，牛油果堪稱是瘦身界的新寵兒，軟綿的口感，讓人吃一口就深陷，光是生吃淋上豉油就相當美味，搭配沙律或是做成牛油果壽司也很適合。



看似不起眼的牛油果，實則營養價值極高，從內到外都是寶，想要成功瘦就要正確吃牛油果！

每天可以吃多少牛油果？（按圖了解👇👇👇）

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牛油果是水果類還是油脂類呢？

從樹上長出來，打開來中間還有一顆巨大種子的牛油果竟然不是水果？如果從植物學的角度來看，牛油果確實是水果類，不過若是從營養學的角度來看，牛油果則會被歸類為「油脂類」。

油脂賦予牛油果柔軟滑順的口感，當你每吃一口牛油果，其中就有70%的熱量來自脂肪。一般來說，常見的水果每100克僅含0.1 ~ 0.3克脂肪，而牛油果可依其成熟度不同，脂肪含量可高達5.9 ~ 7.6克。

牛油果有「森林中的牛油」之稱，在享受牛油果滑嫩且帶有淡淡的牛油香氣的同時，也要記得將牛油果計算在每日的油脂攝取量內。營養師提醒，吃牛油果當天就不建議吃油炸食物，最好也要減少煎、炒的烹調方式，當日的飲食以涼拌、汆燙、滷的料理為主，避免吃進過多脂肪與熱量。

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每天可以吃多少牛油果？營養師：不要吃超過半顆

每100克的成熟牛油果含有92大卡，雖然多數人認為牛油果是好的油脂來源，有助於減重，但仍不可忽視油脂帶來的熱量。牛油果甜度低，味道清淡，有不少民眾會依照自己的口味去調配，讓牛油果吃起來更可口，像是加入布丁、淋上蜂蜜打成牛油果牛奶，或是將牛油果製成莎莎醬，直接塗在麵包上或包入春捲、漢堡中當成餡料，吃多了更容易發胖。

牛油果雖可以抑制食慾，但是也不能多吃，多吃進去的熱量同樣也會以脂肪的形式儲存在體內，導致肥胖，同樣也需要節制攝取。營養師提醒，小顆的加州牛油果1顆約200 ～ 300克，建議一天不超過半顆，而大顆的牛油果重約500 ～ 600克不等，建議每天吃1/6顆就好。

吃不完的牛油果如何處理呢？切開後的牛油果接觸到空氣很容易氧化變黑，可以在表面灑上一些檸檬汁，防止表面氧化變色，用袋子或是保鮮盒密封，冷藏保存即可。如果想延長保存期限，可以分裝好每次的食用份量，丟入冷凍庫中保存，想吃的時候分次取出也非常的方便。

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牛油果不只好吃 還有助瘦身！

一項針對26位過重成年人的研究指出，與吃正常午餐者相比，在午餐中加入半顆牛油果，可以降低飯後3小時內想吃東西的慾望達40%，並增加飽足感。牛油果是營養又健康的食物，有助於降低體重和減少過度肥胖風險，而甘露庚酮糖是在牛油果中發現的一種單糖，對牛油果而言它更像是獨特的植化素，可以改變腸道荷爾蒙分泌，促進能量消耗，達到體重減輕的目的。除此之外，牛油果的油脂是好油，富含單元不飽和脂肪酸，不僅能保護心血管，還能抑制體脂增加，阻止腹部脂肪堆積，減少腰圍。

不曉得你有沒有過這樣的經驗？熟過頭的牛油果打開後，肉眼清晰可見一絲一絲的纖維，牛油果有助於減重有很大部分的原因是來自於此。每100克的牛油果中有高達5.7克的膳食纖維，其中包括30%水溶性纖維，它在腸道中會被細菌發酵形成短鏈脂肪酸（SCFA），如乙酸、丙酸、丁酸等。特別是丁酸這個物質，會刺激脂肪細胞分泌瘦素、促進腸道分泌類升糖素胜肽（glucagon-like peptide 1, GLP1），可增加飽足感，降低想要吃東西的慾望，有助於體重控制，抑制脂肪吸收，讓牛油果榮獲「減肥聖品」之稱號。尤其是現今市面上已有太多高油、高糖的加工食物及零食，因此抑制食慾自然是防止暴飲暴食的最佳方式。

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牛油果籽泡茶喝更有助燃脂！

大部分人吃完果肉後就會將牛油果的種子丟棄，下次先別急著丟掉，煮成茶飲後更有助於代謝，幫助脂肪燃燒。牛油果籽富含兒茶素、咖啡因、綠原酸、阿魏酸、原花青素等活性成分，具有抗氧化、抗發炎、降血糖、降低體重的功效。

【牛油果籽茶】

材料：牛油果種子半顆、飲用水1公升

做法：

1. 牛油果種子沒有想像中的硬，切起來大概類似生紅蘿蔔的硬度，將牛油果種子對半切後，再切成大約1厘米厚度的薄片。

2. 放入滾水中煮30分鐘，剛煮好的的顏色帶有淡淡的粉色，隨著放置時間愈久，顏色會愈來愈深。

牛油果籽放太多喝起來容易有苦味，建議1公升的水中加半顆籽即可，也可以依照個人喜好加入檸檬片或一匙蜂蜜調味，喝起來會更順口。營養師提醒，牛油果籽茶當中的鉀離子含量較高，因此腎功能損傷者則不建議飲用；對於腸道功能不佳者，最好先依照自己的腸胃耐受度來調整飲用量，才不容易造成脹氣。

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