西柚減肥法10天瘦3公斤？台醫分享6易瘦蔬果水果助去水腫、減肥

【減肥/減肥方法】減肥的確是女生終生事業，網絡上有許多流傳的減肥運動、減肥食譜、減肥方法，到底應該用上什麼減肥方法才能看到減肥成效呢？夏天步伐漸近，要穿上小背心、露腰上衣等，總不能讓身上的肥肉盡露人前吧。想將肥肉擊退，不妨參考台灣醫師們所分享的 「蔬果減肥法」吧！



正所謂減肥七分靠飲食，三分靠運動，而近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：前台大美容醫學醫師蘇宗柏、營養師劉怡里以及減肥專科醫師周健存等人探討減肥方法，更對女星同款的「蔬果減肥法」進行分析，如果想輕鬆去水腫、減肥的女生，不妨一起了解吧！

「蔬果減肥法」分析，如果想輕鬆去水腫、減肥的女生，不妨一起了解吧！（YouTube@健康2.0）

「蔬果減肥法」成效分析 3款明星同款減肥餐單

網絡流傳著不少女星餐單，除了有排毒餐單，另外亦有減肥餐單，當中「蔬果減肥法」亦是不少人快速減肥時會嘗試的。節目中則以陳喬恩的10天「西柚減肥餐單」、朴信惠的「蔬果減肥餐單」以及日本大熱的「高麗菜減肥餐單」作成效分析。

對於陳喬恩的12天「西柚減肥餐單」，做法則是首10天的三餐中都包含半顆西柚，再搭配蛋白質、蔬菜、蛋類一起食用，然後再休息兩天，而這個餐單聲稱可以在10天瘦3公斤。營養師劉怡里指這個方法可行在於控制好熱量，西柚亦能夠作為脂肪的燃助劑，不過大家記緊不要長期進行，因為要考慮到營養均衡，蔬菜方面最好不定時更換。

「蔬果減肥法」成效分析 3款明星同款減肥餐單（YouTube@健康2.0）

而朴信惠的「蔬果減肥餐單」，做法則是每餐當中都要搭配到青瓜，另外當肚餓的時候，不要吃零食，要多吃蕃茄；餐單配合6點後不吃晚餐的話，聲稱可以在1個月內瘦10公斤！營養師 劉怡里指這個方法可行在於青瓜的熱量低又含有高水分，加上蕃茄使人更容易有飽足感，如果大家在減重期間嘴饞，這個方法的確可以一試。

日本大熱的「高麗菜減肥餐單」，不少日本藝人都靠它減磅，例如星野源、上戶彩、蒼井優等。這個「高麗菜減肥餐單」做法是在飯前吃1/6顆高麗菜，之後再吃蛋白質的食品，最後才吃碳水化合物，這樣做聲稱可以在2星期內瘦6公斤。

營養師劉怡里指這個餐單的關鍵在乎改變飲食次序，其實將高麗菜換去其他蔬菜亦是可行的，更為重要的是增加飽足感，從而減少食量。

台醫分享6種易瘦蔬果水果 輕鬆去水腫、減肥

對於「蔬果減肥法」，醫師指蔬果、水果一定程度上可以達致去水腫、減肥的功效，不過大家要注意的是整天攝取的總熱量以及攝取份量，因為水果當中亦含有果糖以及澱粉的成份，攝取過量亦會導致反效果。

而營養師劉怡里亦分享了一個「高纖清腸蔬果汁」，大家可以用這個蔬果汁作為日常早餐或者嘴饞時的選擇。

「高纖清腸蔬果汁」，大家可以用這個蔬果汁作為日常早餐或者嘴饞時的選擇（YouTube@健康2.0）

除了「高纖清腸蔬果汁」外，她亦提醒大家小蕃茄的每天攝取量為平均20顆，綠色苦瓜的減肥效果更為佳，醫師們分享了6種易瘦蔬果、水果，當中含有豐富維他命B，可以幫助大家身體代謝，輕鬆去水腫、減肥。