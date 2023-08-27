食物中毒｜荃灣$10生蠔男狂吞1打後即嘔！食安3招揀生蠔1情況別買

生蠔有甚麼食安風險？近日有網民於Facebook群組《飲食黑店大全》發文指在荃灣西楊屋道某餐廳進食晚餐，並享用了一打價格$10/隻的生蠔，惟吃完後立刻感到不適，除了出現頭暈眼花的症狀，下車後更「即刻嘔」，從他發布的影片所見，他的確「嘔得好勁」。



事主食完一打$10生蠔即嘔 網民：個樣似廚餘多啲

事主發布在Facebook的帖文下方有不少網友留言，有人認為餐廳提供的生蠔尚算新鮮，更稱從楊屋道街市海鮮檔亦看到生蠔與餐廳提供的差不多。不過亦有網民認為餐廳提供的生蠔「似廚餘多啲」、「中曬毒咁」，更有人懷疑事主食物中毒，建議事主「報食環」。

食安曾接獲逾百宗生蠔中毒事故 諾如病毒引起中毒反應

食物安全中心曾發表文章，指在2021年曾接獲超過100宗涉及生蠔的食物中毒事故，在2016-2020年間，每年平均亦有約25宗。蠔本質上比其他海產有更高的食物安全風險。由於蠔是濾食性動物，透過鰓過濾大量海水的方式進食，因此周圍環境中可能存在的病毒或細菌會在其體內積聚。

諾如病毒為食物中毒的主要致病原，主要因吃下或飲用受污染的食物或水而傳播。諾如病毒亦能依附在蠔的消化系統，只要生蠔中含有少量諾如病毒，就能引起食物中毒的反應，一般在進食後24至48小時內就出現肚痛、嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛等食物中毒症狀。

進食生蠔有更高食安風險 長期病患者受感染可致命

由於生蠔並沒有經過任何高溫處理，殺死食物中的食源性病原體，因此進食生蠔存有食物安全風險，亦會較容易出現食物中毒症狀。不過由諾如病毒引起的食物中毒反應在1至2日後自行消退。

不過，蠔亦會傳播副溶血性弧菌和創傷弧菌等疾病，副溶血性弧菌同樣會出現食物中毒症狀，如腹痛、腹瀉、嘔吐、發燒等，感染創傷弧菌則會引致腸胃炎症狀，但長期病患者若感染創傷弧菌，則有可能出現致命性的嚴重症狀。

高風險人士應避免進食 食安教3方法選新鮮生蠔

為減低食物安全風險，無論是進食還是購買生蠔，都應光顧可靠的持牌店舖。高風險人士（例如：長者、幼童、孕婦和低免疫力人士）應避免進食生蠔，而是食用經妥善煮熟的蠔。在採購或訂購生蠔時，食安中心則建議市民應留意（１）選擇新鮮且完整（連殼）的蠔；（２）蠔殼應呈完全閉合或輕敲時會閉上；（３）避免選擇表面黏滑、濕淋或色澤暗啞的蠔。

此外，食用前亦應留意生蠔的新鮮度。新鮮的生蠔若受到刺激，裙邊會動，而且蠔肉飽滿有光澤，不會「霉」，一打開時蠔身會縮。新鮮蠔肉會隨時間變白，呈少許黃色代表蠔較新鮮，如果蠔肉明顯變色，顯得乾或皺成一團則應避免食用。新鮮的生蠔亦會帶有海水味且無腥臭味，若味道有異，應停止食用。