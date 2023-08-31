蛋白質｜長者日攝多少蛋白質防跌倒骨鬆？高蛋白10食物雞蛋只第7

銀髮族的身體機能隨着年齡增長而退化，免疫力亦下降，因此飲食上都需要特別注意。蛋白質對長者來說，不但可以提供日常所需能量，也是人體修復細胞的重要物質，缺乏蛋白質會對長者的健康造成影響。



蛋白質幫助身體構建和修復細胞和組織。（網上圖片）

長者為什麼蛋白質攝取不足？

蛋白質幫助身體構建和修復細胞組織，是皮膚、肌肉、骨骼、器官、頭髮和指甲的主要成分。根據美國食品和藥物管理局 (FDA) 的數據，大多數成年人可從飲食中獲取足夠的蛋白質。可是，長者在飲食方面會因為誤解，導致他們蛋白質攝取不足。

不少長者認為自身的新陳代謝慢，要減少進食，或是認為肉類含脂肪及膽固醇較高，容易引起心臟病等慢性疾病，而減少進食這些食物。亦有長者因為咀嚼能力變差，改吃流質食物，不但造成蛋白質攝取不足，最終更會影響健康。

長者需要多少蛋白質？

美國FDA建議成年人每天攝取50克蛋白質，每個人的攝入量是取決於他們的卡路里攝取量及體重。

1至3歲兒童：13克

4至8歲兒童：19克

9至13歲兒童：34克

14至18 歲女性青少年：46 克

14至18 歲男性青少年：52 克

19歲以上成人：56克

一般長者：70至84克

長期病患長者：85至100克



長者對蛋白質需求更大，為年輕人1至1.5倍。（Nestle）

長者對蛋白質需求大 為年輕人1至1.5倍

長者比成年人需要更多的蛋白質，以維持身體健康、修復身體組織以及維持活力。假如長者未能攝取足夠的蛋白質，會出現免疫力下降、骨質疏鬆、肌肉流失等。並影響身體組織修復，導致傷口癒合緩慢等。攝取足夠的蛋白質能幫助修復肌肉組織，使肌肉更結實並減少跌倒，並降低骨骼受傷的風險。

按圖看10種超優蛋白質食物︰

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台灣營養師推薦10種超優蛋白質食物

1）雞胸肉

蛋白質23.3克



2）蝦

蛋白質21.9克



3）三文魚

蛋白質20.2克



4）牛腱

蛋白質19.8克



5）雞髀

蛋白質18.5克



6）鯛魚

蛋白質18.2克



7）雞蛋

蛋白質12.7克



8）蜆

蛋白質7.6克



9）豆腐

蛋白質4.9克



10）豆漿

蛋白質3.6克



豆腐及豆漿都含豐富蛋白質。（網上圖片）

參考資料：MedicalNewsToday／運動星球