花竹蝦食法｜鹽焗生醃網民13種煮法大晒冷　退休大廚教1食法最正!

休漁期剛過，都說蝦蟹最肥美又便宜，正值當造的花竹蝦，近日在街市也常常見到它的踨影，但買回來後又該如何炮製？網友們在社交平台上熱列分享自家心得，但怎樣吃才最美味？



花竹蝦又名斑節蝦 正值當造厚身爽甜

花竹蝦又名斑節蝦、竹蝦（資料圖片）

花竹蝦又名斑節蝦、竹蝦、竹節蝦、花尾蝦，蝦尾有鮮藍色的斑紋，可讓人辨認得到。野生的海花竹蝦味道比養殖的更鮮甜、厚身且肉質彈牙。現在正值花竹蝦當造之時，相比其他季度、時間，這時吃的花竹蝦蝦膏更濃更豐富！而正正因為它的肉質爽口，相比其他蝦種，其味道又較為淡身，因此就出現了很多不同的吃法。

網民推13種花竹蝦煮法 刺身、鹽焗、生醃有齊！

近日有網民在facebook社交平台《香港街市魚類海鮮研究社》發起討論，研究花竹蝦的不同煮法，不少網友都發揮創意，包括：輕灼花竹蝦、白灼花竹蝦、美極豉油皇煎花竹蝦、天婦羅花竹蝦、蒜蓉開邊蒸花竹蝦、隔水蒸花竹蝦、生醃花竹蝦、花竹蝦煲湯、炭燒花竹蝦、冰鎮恰花竹蝦、刺身花竹蝦、鹽焗花竹蝦、薑葱粉絲花竹蝦煲。（請按下圖）

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而網民的種種煮法都有理有據，有人指：「輕灼花竹蝦，半生熟，熟既有鮮味，生既脆味，再醮wasabi」、「白焯花竹蝦，點辣椒豉油好好味」、「隔水蒸最原汁原味，半手掌長，水滾放入去分半鐘至2分鐘左右（視乎大細）熄火不要開蓋焗佢2分鐘！夠爽夠鮮」、「冰鎮烚花竹蝦，冰水浸15分鐘，印乾之後真空包裝袋抽真空，成包烚，隔水蒸都嫌會走味，呢招一滴汁都唔會走出嚟，日本西餐師傅教」、「揀選花竹蝦做刺身,一定可以，但只有爽口，相對牡丹蝦或甜蝦少咗嗰份鮮甜」。

退休大廚教路：花竹蝦蒜蓉開邊蒸最正！

退休大廚教路：花竹蝦蒜蓉開邊蒸最正！（香港街市魚類海鮮研究社）

花竹蝦的煮法非常多，那一種煮法最好吃，其實很視乎個人口味，沒有絕對正確的做法。而退休大廚黃永勝師傅就分享，他認為花竹蝦如果個頭夠大，蒜蓉開邊蒸絕對不會令大家失望！花竹蝦味較淡但厚身，用蒜蓉可加添蝦身風味，而且花竹蝦蝦身偏厚，就算開邊蒸也不會太容易煮到肉質過老，影響口感。花竹蝦刺身、半生熟或生醃的確可令花竹蝦更彈牙爽口，但始終有食安風險，不太建議。

資料來源：香港街市魚類海鮮研究社FB