搶鹽潮｜輻射水致中韓澳爆搶鹽潮 掃空貨架！食安話冇用點至有用?

日本政府昨日（24日）已把福島核電站產生的廢水稀釋後排放到海洋，不少人擔心輻射會污染海洋環境及海產。這引發了內地、韓國、澳門等多地發生搶鹽事件。其實，食安中心也曾解釋過關於鹽防輻射的迷思。



福島第一核電站周邊設有超過1000個儲存缸，每個容量約為1000立方米，合計核廢水量約為130萬立方米。(Reuters)

中、韓、澳爆搶鹽潮！澳門經科局：請保持理性

據內地傳媒報道，自日本宣布在昨天（8月24日）就會把福島核電站的核廢水排放到海洋後，內地多個平台的食用鹽銷量就直線上升，更有民眾表示，電商平台盒馬的一款低鈉鹽「一分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨了」。

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不只內地，南韓和澳門都已出現搶鹽的熱潮。有韓國民眾憂海鹽和海產遭日本核廢水污染，爭先恐後開始瘋狂搶鹽，導致當地海鹽嚴重缺貨；澳門也有多間超市，擺放食鹽的貨架空空如也，有澳門市民解釋，自己其實是受內地親友託買。亦有市民表示自己只是因家中食鹽用完，才來購買，沒想到會被搶購一空。

澳門經濟及科技發展局對此搶鹽潮情況發出新聞稿，表示高度關注食鹽供應問題，同時指目前食鹽供應穩定充足，呼籲居民保持理性，切勿輕信謠言。

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瘋搶鹽事件非首次 2011曾現9.99億1包鹽！

自日本核電廠發生核泄漏之後，坊間就出現謠言，指碘鹽可以對抗輻射，結果令中國多地及本港出現食鹽搶購潮，甚至連鹽焗雞都被冠上抗輻射的「美名」。當時有網友在網上拍賣未開封的食鹽，被其他網民多次出價後，叫價竟去到9.99億元。

食安中心澄清：碘鹽真係無用㗎！

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

食安中心會根據本港和日本的抽驗結果，視乎需要調整各縣進口的不同食物組別的抽驗樣本比例。（食物安全中心網頁）

然而，根本沒有科學證據顯示碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

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食安中心提醒市民，中心會採取多項有效措施去應對輻射食品的危機，本港市面上供應的食物不會有大量輻射污染。同時食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果。市民不必過於憂慮。

資料來源：中央社/澳門日報