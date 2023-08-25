食物安全｜薯仔重金屬超標 多攝或損心肝腎恐糖尿！2類蔬菜最高危

食安中心在昨天（24日）公佈，有薯仔樣本金屬雜質含量超出法例標準，現正跟進有關結果。重金屬鎘常存在於不同的海鮮中，但其實植物也有可以被它所污染，而若鎘中毒可傷心、肝、腎或致糖尿病。



薯仔重金屬鎘含量超標（istockphoto）

薯仔重金屬鎘含量超標 食安：已指令停售

食安中心在昨天（8月24日）公佈，有馬鈴薯樣本金屬雜質含量超出法例標準。該重金屬雜質為鎘，其法例標準的金屬含量上限為百萬分之零點一，惟該馬鈴薯樣本驗出的含量為百萬分之零點一八，屬違規超標。

食安中心是次並沒有公佈關於樣本的來源地、進口商資料或其他詳細資訊，只說明了食物安全中心是在進口層面檢取上述馬鈴薯樣本的。同時食安中心指，按上述薯仔樣本檢出的鎘含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響，而且理論上該批薯仔並不會流進市面，市民不必過份擔憂。

薯仔重金屬鎘含量超標（istockphoto）

食安中心表示，他們會繼續調查，並跟進有關結果，包括追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等。根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

重金屬不單只出現於海產 2類蔬菜最高危

薯仔重金屬鎘含量超標（istockphoto）

根據台灣食品藥物管理署的資料，若農地之灌溉水源受含重金屬之工業廢水排放影響，進而汙染農地土壤，則可能導致蔬果中殘留重金屬。而就蔬果植物而言，鎘平均含量較高之類別依序為：根菜及塊莖類、香辛植物及其他草本植物類、葉菜類、蕓薹屬類等。

鎘中毒可傷心肝腎或致糖尿

重金屬鎘中毒可傷心肝腎（istockphoto）

根據食安中心的資料，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，它亦可透過人類的活動釋出。世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織設定了鎘的每月可容忍攝入量為每公斤體重25微克。而急性鎘中毒可能會損害腸胃道，影響肝臟、心臟和腎臟功能。而慢性鎘中毒會影響腎臟，破壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿病、氨基酸尿等等病症。

但食安中心亦指，從食物攝取鎘而引致急性中毒的情況不大可能發生，同時也有證據顯示，人經飲食攝取鎘，似乎不大可能令其基因受到毒害或令其人患癌，市民不必過度恐慌。

資料來源：食安中心/台灣食品藥物管理署