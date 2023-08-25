輻射雞翼？網友分享自製雞翼被嘲似中毒！全民競猜調味真身竟是..

雞翼是不少人都喜歡的食材，像瑞士雞翼、鹽焗雞翼、蜜糖雞翼等都是不少人的心頭好。近日有人大膽創新，煮出全綠色雞翼，被網民笑作青銅器雞翼，更開啟了全民競猜模式，猜測這到底是什麼口味的雞翼，真相竟然是...



青銅雞翼似中毒 網民震驚：福島雞翼？青銅雞翼？

雞翼是許多人喜歡的食物之一，它易於烹調，又可創出多種口味，惹得不少人對它愛不惜手。近日有人大膽創新，在facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】中，分享了自創的全綠雞翼。從照片中可見6隻綠色雞翼井井有條的排列，翠綠的色澤深淺不一，雞皮位置更顯玲瓏剔透之感，引發網民熱議。

不少網民大膽推測：「傳說中嘅斑蘭雞翼？！」、「似雞翼既玉石？」、「福島雞翼」、「喪屍雞翼」、「青苔雞翼」、「輻射感染？」、「會唔會切開係蛋糕？」、「經歷了家暴的雞翼」、「翡翠冰種雞翼」；亦有網民深感震撼：「好似青銅器」、「佢地經歷左d咩？」、「到底發生過什麼事」、「只有懷疑與懷疑」、「七月應節食品？」、「求食譜，萬聖節整比細路拎返學威下」。

事主淡定分享食評：味道不錯 熱心分享食譜

青銅雞翼引發了網民的熱烈討論，但事主不但寵辱不驚，更淡定分享食評坦言：「雖然看起來像中毒，但是味道還不錯」，不少網民追問其食譜，事主解釋原來青銅雞翼只是普通的可樂雞翼，但它把可樂換成了綠色的美年達汽水，不用快很多時間就可有這效果。笑言閉上眼睛就可順利進食，鼓勵大家可以在家試試。食譜原文如下：

雞翅下鍋煎至兩面金黃￼，倒掉多餘啲油，加入美年達汽水，一點醬油，一點鹽，悶煮收汁即可，按照自己口味調味。可樂雞翅一樣啲味道，帶點蘋果味，無使驚。 facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】

除了青銅雞翼外，其實還有其他雞翼食譜大家可以一試：芝麻蜜糖雞翼、薑葱豆豉雞翼、明太子釀雞翼、腐乳煎雞翼、椒鹽雞翼、柚子蜜雞翼、茄汁雞翼等。

按下圖看其他美味的雞翼食譜：

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資料來源：facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】