輻射雞翼？網友分享自製雞翼被嘲似中毒！全民競猜調味真身竟是..

撰文：古曦朗
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雞翼是不少人都喜歡的食材，像瑞士雞翼、鹽焗雞翼、蜜糖雞翼等都是不少人的心頭好。近日有人大膽創新，煮出全綠色雞翼，被網民笑作青銅器雞翼，更開啟了全民競猜模式，猜測這到底是什麼口味的雞翼，真相竟然是...

青銅雞翼似中毒 網民震驚：福島雞翼？青銅雞翼？

雞翼是許多人喜歡的食物之一，它易於烹調，又可創出多種口味，惹得不少人對它愛不惜手。近日有人大膽創新，在facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】中，分享了自創的全綠雞翼。從照片中可見6隻綠色雞翼井井有條的排列，翠綠的色澤深淺不一，雞皮位置更顯玲瓏剔透之感，引發網民熱議。

不少網民大膽推測：「傳說中嘅斑蘭雞翼？！」、「似雞翼既玉石？」、「福島雞翼」、「喪屍雞翼」、「青苔雞翼」、「輻射感染？」、「會唔會切開係蛋糕？」、「經歷了家暴的雞翼」、「翡翠冰種雞翼」；亦有網民深感震撼：「好似青銅器」、「佢地經歷左d咩？」、「到底發生過什麼事」、「只有懷疑與懷疑」、「七月應節食品？」、「求食譜，萬聖節整比細路拎返學威下」。

事主淡定分享食評：味道不錯 熱心分享食譜

青銅雞翼引發了網民的熱烈討論，但事主不但寵辱不驚，更淡定分享食評坦言：「雖然看起來像中毒，但是味道還不錯」，不少網民追問其食譜，事主解釋原來青銅雞翼只是普通的可樂雞翼，但它把可樂換成了綠色的美年達汽水，不用快很多時間就可有這效果。笑言閉上眼睛就可順利進食，鼓勵大家可以在家試試。食譜原文如下：

雞翅下鍋煎至兩面金黃￼，倒掉多餘啲油，加入美年達汽水，一點醬油，一點鹽，悶煮收汁即可，按照自己口味調味。可樂雞翅一樣啲味道，帶點蘋果味，無使驚。
facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】

除了青銅雞翼外，其實還有其他雞翼食譜大家可以一試：芝麻蜜糖雞翼薑葱豆豉雞翼明太子釀雞翼腐乳煎雞翼椒鹽雞翼柚子蜜雞翼茄汁雞翼等。

按下圖看其他美味的雞翼食譜：

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黑啤雞翼食譜

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資料來源：facebook社交平台群組【今晚煮乜餸？？】

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