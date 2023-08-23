食物安全｜1款早餐麥片抗氧化劑超標3倍！攝過多或增致癌3大風險

食安中心昨天（22日）公布，一項預先包裝穀類早餐樣本抗氧化劑含量超出法例標準。有研究指，它可能增加癌症風險。食物安全中心已指令有關商戶停售受影響批次產品。



有早餐麥片抗氧化劑超標逾3倍（istockphoto）

POST早餐麥片 抗氧化劑含量超標逾3倍

是次有問題的預先包裝穀類早餐樣本，其抗氧化劑含量超出法例標準。該樣本為POST的Shredded Wheat Big Biscuit Cereal（碎小麥大餅乾麥片），來源地是加拿大，涉事麥片批次的最佳日期期限是2023/12/16，淨重量425克。

違規樣本Shredded Wheat Big Biscuit Cereal（POST官網）

食安中心抽取樣本的地點為尖沙咀一間超級市場，在樣本中驗出超標的抗氧化劑為經丁化作用的羥基甲苯，法例最高准許含量為百萬分之一百，而樣本驗出的含量數據是百萬分之三百四十，含量超標逾3倍。但食安中心指，按樣本檢出的羥基甲苯含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響，市民不必過分憂心。

有早餐麥片抗氧化劑超標逾3倍（istockphoto）

食物安全中心已指令有關商戶停售受影響批次產品，並表示會知會業界，及繼續跟進有關不合格結果，包括追蹤問題食物來源等。 如有足夠證據，食物安全中心會提出檢控，表示調查仍然繼續。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），任何人如售賣不符合《規例》抗氧化劑要求的食物即屬違法，違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

抗氧化劑羥基甲苯常用於食品防腐 攝過或增癌症風險

有早餐麥片抗氧化劑超標逾3倍（istockphoto）

抗氧化劑可有效防止食物因氧化導致變質，但必須通過嚴格的安全評估，及確定相關使用量不會對消費者健康帶來可見風險。同時亦有研究指，攝取過多的二丁基羥基甲苯，有機會增加兒童多動症的機率。實驗室結果亦發現，它會增加動物患癌症的風險，雖暫未發現關於羥基甲苯的人體臨床報告，但還是小心為上，避免攝取過多。

資料來源：食安中心/Science Direct K.N. Thakore