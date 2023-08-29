繼爆炒鵝卵石「烤冰塊」內地爆紅要預訂！連登：經濟係咪好唔掂？

烤冰塊是中國特色燒烤小食？近日中國內地經常出現一些創意的燒烤食品，如早前的「爆炒鵝卵石」，以及這次的烤冰塊，都引起了網民的熱烈討論。



烤冰塊成中國特式小食（抖音）

烤冰塊成東北名菜？ 店家：想吃要先預約

中國內地近日有一道被稱作東北菜之一的「烤冰塊」被網民廣泛討論，這道料理當地人稱作「烤冰溜子」，製作的過程十分簡單，就是將一堆冰塊直接放到烤爐上烤，並塗上紅油、辣椒醬等自己喜歡的醬料，翻炒均勻後即可出菜。（請按下圖👇👇👇）

它的吃法也是以「吮吸」的方式品嘗，食客可以自行決定是否要將冰塊吞入，或是品嘗完醬料的味道後就吐出來。有商户更指，因為烤冰塊這道料理太受歡迎，因此現在想吃要先預約，畢竟製冰都需要時間。

烤冰塊引熱議要趁熱吃嗎？連登：不如直接辣椒油沖水

烤冰塊這道菜毫無疑問地引起了網民的激烈討論，有人打趣表示「烤過的冰是要趁熱吃還是涼了再吃」、「放太久整道菜直接沒了」；而連登也有許多網民對此作出評價，大多都認為這道菜荒謬至極：（請按下圖👇👇👇）

「不如直接老X媽（辣椒油）沖水賣比班傻仔算啦」、「咪即係直接食味精」、「全部都係無嘢食扮有食物」、「奧妙之處就係你唔知自己食緊嘜 但又食緊野」、「上次食烤石頭，今次食冰，經濟係咪好唔掂？」

中國奇怪燒烤小食不只烤冰塊 爆炒石春曾惹熱議

烤冰塊這道菜不少人質疑菜式是否當真，但目前已有店家發布影片為料理作推廣，又提醒大家要記得預約，還有推廣料理的網友宣稱，因為使用的冰塊非常大塊，不用擔心烤的過程會融化，但得小心不要把醬料烤焦。這都為菜式增添了好幾分真實性。

爆炒石春都曾引起熱議：

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而且內地的奇怪燒烤小食也不止烤冰塊，早前亦有爆炒石春的「前車之鑑」。當時在爆紅的攤販所賣的「爆炒鵝卵石」，約¥16-18人民幣一份，它為著名的湖北菜又有「嗦丟」之名，甚至有云它可反覆烹煮，是以前人民缺乏糧食時，所應急的下酒菜。

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資料來源：鳳凰資訊/自由時報/抖音