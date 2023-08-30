和牛vs韓牛大不同！哪1種可降膽固醇護血管？營養師教減肥點食牛

和牛和韓牛除了產地不同，原來其營養價值和評分方式等也有很大分別。它們對膽固醇和心血管健康又有什麼影響？到底哪種比較好吃？減肥期間應吃哪種？讓我們一探究竟，看看營養師有什麼建議。



日本和牛：油脂高具大理石花紋 可降壞膽固醇

營養師Charlene向我們解釋，日本和牛主要指四個品種，包括黑毛和牛、無角和牛、褐毛和牛和日本短角牛。它的評分等級有兩項。

第一項：從牛身上可取得食用肉的比例，由多至少排列，區分為A、B、C等級。

第二項：從肉的油脂分佈、色澤和紋路等以數字作出評級，共5個等級，5為最高級，1為最低。

上品的日本和牛具大理石花紋（istockphoto）

上品的日本和牛脂肪分佈率高，肉和脂肪會呈現出漂亮的大理石花紋。營養師Charlene指，有研究顯示，日本和牛雖然油脂較高，但當中亦含單元不飽和脂肪酸，有助維持心血管健康，或可降低「壞膽固醇」。

韓國韓牛：味道濃郁 助提升好膽固醇

韓國韓牛味道濃郁。（istockphoto）

營養師Charlene指，韓牛是獨有血統的純種牛，飼料經嚴格處理，不同年齡進食不同配方飼料，主要是乾草及粟米。在韓國，最大的產地為江原道橫城。

肉質等級：按照肉和脂肪的分佈區分，1++為最優質，其次1+、1、2和3級，共五個級別

肉量等級：分為A、B、C，共3級。

有研究顯示，韓牛含有的不飽和脂肪酸「油酸」比例平均達到51%，比其他產地的牛肉高約10%，油酸含量愈高，飽和脂肪酸比率愈低，有助提升「好膽固醇」，改善心血管健康。

和牛vs韓牛哪種好？營養師：減脂人士適合食韓牛

和牛，以其優美的大理石花紋而聞名，它的肉質極為嫩滑，幾乎可以在嘴裡融化，給人一種無與倫比的食物享受；另一方面，韓牛具豐富肉汁和濃郁肉味，肉質較緊實，但風味濃厚，就味覺享受而言，兩者都各有支持者。

日本高級和牛脂肪含量高達56%。（istockphoto）

就營養角度看，雖然這兩種牛肉都提供了高質量的蛋白質，但營養師Charlene向我們分享，日本的高級和牛，其油脂分佈和脂肪含量始終較高，達56%。因此建議大家要注意進食分量，特別是需要減重和關注心血管健康的人士；韓牛的牛味較濃郁，且脂肪含量較低，是高級的肉類中比較低脂的選擇，故此較適合減重人士進食。

資料來源：營養師Charlene